Tragico incidente sulla Provinciale Trapani-Custonaci, muore un giovane di 25 anni

28/10/2024 19:00:00

20:10 - Auto distrutte: una sulla carreggiata, l'altra ribaltata, fuori strada, nel terreno vicino. È questo il terribile scenario che si è presentato questo pomeriggio ai soccorritori giunti sulla provinciale 18 Trapani-Custonaci, dove si è verificato un incidente mortale costato la vita a Francesco Crispo, 25 anni.

Il giovane deceduto si trovava a bordo di una Fiat Bravo, mentre una donna di 59 anni era al volante di una Dacia Duster. La donna è rimasta ferita, anche se non è in pericolo di vita.

Impressionanti, come dicevamo, le foto della scena, con le auto ridotte a rottami e i vigili del fuoco al lavoro.

19:00 - Le strade della provincia di Trapani continuano a macchiarsi di sangue. Un'altra giovane vita si è spezzata in un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio sulla Strada Provinciale 18, che collega Trapani a Custonaci, a circa 500 metri dal ponte Rio Forgia.

Due auto si sono scontrate frontalmente, riducendosi in un ammasso di lamiere per cause ancora in fase di accertamento. Nel violento impatto, ha perso la vita Francesco Grispo, un giovane di 25 anni a bordo di una Fiat Bravo. Ferita una donna di 59 anni, che si trovava sull'altra vettura, una Dacia Duster.

Entrambi i conducenti sono rimasti intrappolati tra le lamiere delle proprie auto, richiedendo l'intervento dei vigili del fuoco per essere estratti. Le ambulanze del 118 hanno immediatamente trasportato i feriti al pronto soccorso dell'ospedale Sant’Antonio Abate. Tuttavia, per il giovane Francesco Grispo, le ferite riportate nello scontro si sono rivelate fatali, rendendo vano ogni tentativo di soccorso. La donna, invece, è stata sottoposta a una Tac e, secondo le prime informazioni, le sue condizioni non destano preoccupazione.

La dinamica dell’incidente è ora al vaglio degli agenti della polizia municipale di Valderice, che stanno lavorando per chiarire le cause di questa ennesima tragedia della strada.