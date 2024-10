Vola giù da una scarpata di sessanta metri. Diciannovenne vivo per miracolo

28/10/2024 08:20:00

Un diciannovenne è precipitato in un burrone durante la notte, mentre percorreva in scooter la discesa da Monte Pellegrino verso Palermo. Il giovane, in sella a un Honda SH, ha perso il controllo del mezzo, schiantandosi contro un muretto lungo via Pietro Bonanno, per poi finire in una scarpata di circa sessanta metri.

L’incidente è avvenuto intorno alle 3 del mattino, quando le sue grida hanno attirato l’attenzione dei soccorritori. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i carabinieri del nucleo radiomobile e i vigili del fuoco, che hanno lavorato con grande impegno per recuperarlo dal dirupo. Presenti anche i sanitari del 118, che hanno trasportato il giovane in codice rosso all’ospedale Villa Sofia, dove è stato ricoverato presso il Trauma Center con prognosi riservata.

L'incidente avviene pochi giorni dopo un altro schianto sulla stessa strada, a sottolineare la pericolosità del tratto. Le operazioni di recupero del ragazzo sono state difficili e si sono protratte a lungo, data la complessità del terreno e la posizione in cui si trovava il giovane ferito.