Dario Safina: "A Marsala non spingo per la candidatura di Patti"

28/10/2024 15:23:00

Egregio Direttore di Tp24,

ho avuto modo di leggere su più di un articolo pubblicato dalla testata da Lei diretta il mio nome associato alle ipotesi sui possibili candidati alla carica di sindaco di Marsala, e, in particolare, a quello di Andreana Patti. In più occasioni è apparso come se io spingessi per la sua candidatura. Vorrei precisare che tale interpretazione non corrisponde alla realtà. Nutro una profonda stima e rispetto per le qualità umane e professionali della dottoressa Patti. Siamo stati in Giunta insieme e posso tranquillamente affermare che è una delle amministratrici migliori che abbia mai incontrato. Detto ciò, tengo a chiarire che non ho mai partecipato a tavoli di confronto o trattative aventi come tema la selezione di candidati alla carica di primo cittadino. Il mio impegno è stato, semmai, costantemente orientato a rafforzare il Partito Democratico, puntando a renderlo coeso e forte per costruire una coalizione politica che insieme dovrà individuare il suo candidato ed eventualmente anche i metodi di selezione di questo candidato. Solo attraverso la costruzione di un Partito Democratico maturo e coeso, la coalizione potrà in futuro convergere su un candidato condiviso. In tale contesto, il nostro obiettivo comune, che sia esso rappresentato da un uomo o una donna, sarà di lavorare insieme per vincere le elezioni e dare a Marsala, la quinta città della Sicilia, la guida che merita. Ribadisco: non sono io che farò le scelte e quindi questo volermi di continuo tirare in ballo come supporter di questo o quel candidato è una forzatura che non rispecchia la verità esoprattutto non rispecchia ciò che ho più volte dichiarato e non è coerente con quello che sto facendo realmente.

Cordiali saluti

On. Dario Safina