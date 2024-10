TennisTavolo: la Germaine Lecocq Amaro Monte Polizo in testa alla classifica della serie B2

28/10/2024 13:25:00

Balza in testa alla classifica, nel girone I del Campionato Serie B2 nazionale di Tennis Tavolo, la Germaine Lecocq Amaro Monte Polizo Marsala grazie a due vittorie ed una sconfitta nelle tre giornate di stagione regolare già giocate sino ad oggi. Il Team di Coach Amato, nella trasferta relativa alla terza giornata, giocata in trasferta sabato in quel di Messina, ha battuto i locali della Pongistica con il risultato di 2-5. I lilibetani sono scesi in campo con la giusta mentalità e forte anche della presenza del suo miglior giocatore, quel Eduardo Gonzalez capace di percentuali importanti, sapranno imporsi senza particolari difficoltà in questa prova, alla vigilia comunque per nulla scontata. E così sarà, proprio il campione iberico vincerà tre dei cinque incontri totali che necessitavano, indirizzando la vittoria verso Capo Boeo. Una vittoria ciascuno per Alessandro Guttuso che batterà Lorenzo Girone con un difficile 3-2 e per Giovanni Altesi, anch’egli protagonista di un match difficile contro Carlo Larini sempre per 3-2.

Una settimana di sfide, anche nei Campionati regionali in cui la Germaine Lecocq Amaro Monte Polizo si è cimentata, che hanno registrato questi risultati: in Serie C2, il Team lilibetano comanda la classifica con quattro vittorie su quattro incontri giocati. In questo ultimo turno casalingo, alla Palestra dell’Istituto Cosentino, la Germaine Lecocq batterà per 6-1 l’Asd Radiosa grazie ad un’ottima prestazione di tutti i suoi pongisti. Su tutti spiccano le tre vittorie del giovane Federico Bellissimo che ha vinto senza problemi i suoi due singolari ed anche il match di doppio insieme al compagno Federico Salerno. In Serie D1, le due formazioni della Germaine Lecocq, nella terza giornata, porteranno in dote una vittoria ed una sconfitta. La Germaine UIPS batterà in casa il TT Mediterraneo per 7-0 con Bellafiore, Baiata e Tagliarino che non sbagliano nulla. Invece, l’altro Team, l’Amaro Monte Polizo, troverà la strada sbarrata in trasferta a Palermo contro lo SportEnjoy Rosanero perdendo per 6-1. L’unico punto lilibetano sarà di Coach Claudio Amato. E’ iniziato anche il Campionato Serie D2. Al debutto in casa, la formazione della Germaine Lecocq batterà la Asd Radiosa per 5-2 grazie alle buone prove di Carini, Sammartano e Nicchi. In questa prima giornata Licari e Mancuso non sono riusciti a vincere i propri incontri, ma ci sarà tempo per rimediare.