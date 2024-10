Trapani risponde alla Corte dei Conti: "Stiamo migliorando la gestione per i cittadini"

29/10/2024 06:00:00

Il Comune di Trapani ha risposto alle osservazioni della Corte dei Conti, che, come ha raccontato Tp24, ha riscontrato alcune criticità nella gestione finanziaria e nei controlli interni degli anni 2022 e 2023. La Corte dei Conti ha il compito di vigilare sulla corretta gestione delle risorse pubbliche e segnalare quando sono necessari miglioramenti. Il Comune, attraverso una nota, ha spiegato le misure concrete adottate per risolvere i problemi segnalati e garantire maggiore trasparenza e organizzazione.

Bilancio e controllo degli equilibri finanziari

La Corte dei Conti ha evidenziato una carenza nei controlli sugli equilibri finanziari e ha criticato l’assenza di un bilancio previsionale aggiornato. In risposta, il Comune ha approvato, il 31 luglio 2024, il bilancio previsionale per il triennio 2024/2026, che include una verifica degli equilibri e un assestamento generale. Sono stati anche aggiornati i bilanci previsionali per i periodi 2023/2025 e 2024/2026 e completati i rendiconti per gli anni 2021 e 2022. In pratica, il Comune ha sistemato e allineato i conti, come farebbe una famiglia che rivede il proprio budget per gestire meglio entrate e spese.

Piani Esecutivi di Gestione (PEG)

Un’altra criticità rilevata riguardava l’assenza dei Piani Esecutivi di Gestione (PEG) per il 2022 e 2023. I PEG sono strumenti essenziali per pianificare le attività del Comune, aiutando a decidere come utilizzare al meglio i fondi a disposizione. Il Comune spiega che i PEG per i periodi 2023/2025 e 2024/2026 sono stati regolarmente adottati ad aprile e giugno del 2024. Si tratta di piani strutturati per il futuro, che garantiscono una gestione finanziaria più ordinata e lungimirante. È come pianificare le spese familiari per i mesi successivi, decidendo dove destinare le risorse in base alle priorità.

Gestione dei fondi PNRR

La Corte ha anche posto l’accento sull’importanza di una gestione trasparente dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), volti a migliorare vari settori. Il Comune di Trapani attualmente gestisce 37 progetti finanziati con oltre 64 milioni di euro, destinati a digitalizzazione, scuola, inclusione sociale, infrastrutture e transizione ecologica. Per garantire massima trasparenza, lo stato di avanzamento di ciascun progetto è visibile online sulla piattaforma REGIS e sui canali ufficiali del Comune. È stato anche istituito un tavolo di coordinamento presieduto dal sindaco, che monitora periodicamente i risultati, assicurandosi che i fondi siano spesi in modo efficace e utile per la comunità. In sostanza, il Comune offre ai cittadini la possibilità di verificare e conoscere come vengono investiti questi fondi, proprio come si tiene un registro delle spese domestiche.

Contabilità analitica e controllo di gestione

Infine, la Corte dei Conti ha segnalato alcune carenze nel controllo di gestione e nella contabilità analitica per il 2022. Il controllo di gestione consente di monitorare le spese per ogni settore, come manutenzione strade o scuole, per prevenire sprechi e ottimizzare le risorse. Per rispondere a questa critica, il Comune ha riorganizzato la contabilità in modo più analitico, permettendo un controllo preciso delle spese in ogni settore. Grazie a questa modifica, il Comune è in grado di tracciare e gestire meglio i fondi, assicurando che ogni spesa sia giustificata e mirata a migliorare i servizi per i cittadini.

Impegno per la trasparenza

Con questi interventi, il Comune di Trapani punta a garantire una gestione più trasparente e ordinata, così da migliorare i servizi pubblici e rispondere meglio alle esigenze della comunità. L’impegno dell’amministrazione comunale si riflette in un lavoro quotidiano volto a garantire una città più efficiente e a misura di cittadino, con l’obiettivo di rispettare le regole e utilizzare al meglio le risorse.