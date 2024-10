Sanremo Giovani, la trapanese Moska Drunkard in semifinale

29/10/2024 15:20:00

Tra i giovani in gara per Sanremo Giovani 2024, c’è anche la trapanese Moska Drunkard, nome d’arte di Cristina Rizzo. Con lei, l'isola trova un'unica esponente nella competizione, e Cristina si dice pronta a portare la sua passione e le sue radici siciliane sul palco.

I 24 semifinalisti, selezionati dalla Commissione musicale guidata dal direttore artistico Carlo Conti, si sfideranno a partire dal 12 novembre. Le performance saranno trasmesse in cinque appuntamenti settimanali su Rai 2, in seconda serata, con la conduzione di Alessandro Cattelan. Il 10 dicembre verranno annunciati i dodici semifinalisti, mentre la sfida finale andrà in onda il 18 dicembre su Rai 1, dove i finalisti cercheranno di conquistare uno dei quattro posti per il Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte.

Moska Drunkard si è presentata con il brano “Trinacria”, una canzone d’amore dedicata alla sua famiglia e alla Sicilia. Scritto in collaborazione con Silvia Vavolo e Marco Giordano, il brano è un omaggio alle sue radici, mescolando sonorità pop e urban per raccontare il legame intenso e a tratti conflittuale con la sua terra.

La giovane nata ad Erice, da anni residente a Siena, è parte integrante del collettivo artistico “Lighthouse Records”, una realtà che riunisce artisti rap e pop-urban della zona senese, con l’obiettivo di suonare dal vivo ovunque possibile. Moska ha conquistato il pubblico proprio attraverso la dimensione live, esibendosi spesso in giro per l’Italia. Quest’estate ha anche trionfato al Green Valley Pop Fest, promosso da Radio 105, dove si è esibita a Trapani accanto a grandi nomi della musica italiana.

«Vivere il proprio sogno è fantastico», racconta la venticinquenne Moska Drunkard, «ma farlo con una canzone che parla del mio cuore lo è ancora di più. “Trinacria” rappresenta tutto per me: è il mio passato, il mio presente e sarà il mio futuro. Sono profondamente legata alle mie origini e alla mia terra. Anche se a volte ho percepito un senso di rifiuto, vivendo lontana ho imparato a conoscerla e amarla davvero».

Il percorso di Moska Drunkard a Sanremo Giovani è appena iniziato, ma l’artista trapanese, con il suo amore per la Sicilia e una determinazione contagiosa, si prepara a portare la sua “Trinacria” e il suo talento davanti a un pubblico sempre più vasto.