29 Ottobre: vince Bucci, scandalo Equalize, tagli in Volkswagen

29/10/2024 06:47:00

Le principali notizie di oggi, 29 ottobre 2024:

Bucci nuovo governatore della Liguria

Il sindaco di Genova Marco Bucci ha vinto le elezioni regionali in Liguria, battendo il candidato del centrosinistra Andrea Orlando con un margine di ottomila voti. È stato un flop per il Movimento 5 Stelle, che non ha superato il 5%. Renzi, escluso dalla coalizione, si dichiara soddisfatto. Giorgia Meloni esulta per il risultato, nonostante il PD risulti il partito più votato.

Scandalo Equalize: proseguono le indagini

Si aggrava il caso di spionaggio legato alla società Equalize. La procura ha chiesto il carcere per Carmine Gallo e Nunzio Calamucci e i domiciliari per Enrico Pazzali. Le autorità hanno rinvenuto un archivio segreto in un garage e server nascosti in un magazzino. L’opposizione richiede che la Meloni riferisca in Parlamento.

Volkswagen verso la chiusura di tre stabilimenti in Germania

Volkswagen sta pianificando la chiusura di tre stabilimenti in Germania, con conseguenti tagli di stipendi e licenziamenti. Domani è previsto un incontro con i sindacati per discutere la situazione.

Israele mette al bando l'UNWRA

Il parlamento israeliano ha vietato l’attività dell’UNWRA, l'agenzia ONU per i rifugiati palestinesi. Nel frattempo, a Doha si discute di una possibile mini tregua proposta dal Cairo, anche se una soluzione appare lontana.

Rodri vince il Pallone d’Oro: polemiche dal Real Madrid

Il Pallone d’Oro è stato assegnato a Rodri, suscitando la rabbia del Real Madrid, che sperava nel successo di Vinicius. Carlo Ancelotti, premiato come miglior allenatore, ha boicottato la cerimonia.

Altri eventi internazionali e cronaca

Migliaia di georgiani protestano contro i presunti brogli elettorali, chiedendo nuove elezioni sotto supervisione internazionale.

Il parlamento giapponese è in stallo, con il PLD che non ha raggiunto la maggioranza per la prima volta dal 2009.

In Italia, è stato fermato l’ex fidanzato di Aurora, la 13enne precipitata a Piacenza, con l’accusa di omicidio volontario.

Titoli

Corriere della Sera: Liguria al centrodestra in volata

la Repubblica: Bucci vince per un soffio

La Stampa: Vince Bucci, M5S affossa Orlando

Il Sole 24 Ore: Manovra, via 4,6 miliardi dal fondo auto / per finanziare l’industria della difesa

Avvenire: Vittoria ai punti

Il Messaggero: Liguria, vittoria del centrodestra

Il Giornale: Schiaffo a sinistra, pm e Report

Leggo: L’amore tossico dei teenager

Qn: Liguria, Bucci trascina il centrodestra

Il Fatto: «Veto Usa su Salvini: / fuori le carte russe»

Libero: L’Orlando penoso / (Elly e Conte di più)

La Verità: La Liguria rimane a destra / I pm hanno perso le elezioni

Il Mattino: Il centrodestra vince il Liguria

il Quotidiano del Sud: Il centrodestra si tiene per un soffio la Liguria / Il Pd il più votato, tracollo dei cinquestelle

il manifesto: Pesti

Domani: Liguria, il centrosinistra diviso perde Il Pd “doppia” FdI, ma Conte tracolla