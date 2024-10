Il mazarese Fabrizio Mocata in nomination ai Latin Grammy Awards

29/10/2024 10:10:00

La città di Mazara del Vallo celebra la nomination ai Latin Grammy Awards del pianista e compositore Fabrizio Mocata. Il sindaco Salvatore Quinci, a nome dell’intera amministrazione comunale, ha espresso grande soddisfazione e si è fatto portavoce del compiacimento della comunità mazarese per l’importante traguardo raggiunto dal musicista. Mocata è stato nominato alla 25ª edizione dei Latin Grammy Awards, nella categoria “Miglior Album di Tango”, per il suo lavoro "Tangos Cruzados", realizzato insieme all’armonicista e cantante Franco Luciani.

Fabrizio Mocata, apprezzato nel panorama musicale internazionale, è noto per la sua raffinata interpretazione del tango e del jazz. L'album "Tangos Cruzados", che ha attirato l’attenzione della Latin Recording Academy, è stato pubblicato dall’etichetta discografica argentina Acqua Records e vede la partecipazione del contrabbassista Plabo Motta. La cerimonia di premiazione si terrà a Miami il prossimo 14 novembre e rappresenta una vetrina mondiale per celebrare il meglio della musica latina, in particolare delle produzioni in lingua spagnola e portoghese.

Questa nomination fa di Mocata un ambasciatore dell’Italia e della sua città, Mazara del Vallo, nel mondo della musica latina, affiancandolo a grandi nomi del panorama italiano come Laura Pausini, anch'essa in gara nella sezione “Miglior Album Pop Tradizionale” con "Almas Paralelas". Per Mazara del Vallo, la presenza di Mocata tra i cinque finalisti dei Latin Grammy è motivo di grande orgoglio, testimoniando il valore e la dedizione di un artista che ha saputo costruire una carriera brillante e in continua evoluzione.

Il percorso musicale di Fabrizio Mocata è un esempio di passione e impegno: dopo il diploma in pianoforte classico e la specializzazione in jazz, Mocata ha esplorato il mondo del tango, guadagnandosi apprezzamenti internazionali e prestigiosi riconoscimenti. La sua carriera, inoltre, non ha impedito al pianista di raggiungere traguardi accademici, con una laurea in giurisprudenza che testimonia la sua versatilità.

Mazara del Vallo si unisce così al successo del proprio concittadino, esprimendo il pieno supporto a Fabrizio Mocata e augurandogli un trionfo nella prossima cerimonia dei Latin Grammy. Qualunque sia l’esito, la città è già orgogliosa di questo grande risultato, che conferma il talento e la determinazione di uno dei suoi artisti più rappresentativi.