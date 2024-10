Sicilgesso espande la propria rete logistica con un nuovo polo a Massa

29/10/2024 12:00:00

Sicilgesso, azienda storica nel settore dei materiali per l’edilizia, segna una tappa significativa nel proprio percorso di crescita con l'inaugurazione di una nuova piattaforma distributiva a Massa, in Toscana. Con questa mossa, l’azienda punta a rafforzare la propria presenza nel Centro-Nord Italia, sfruttando una posizione strategica che ottimizza l’accesso alle principali direttrici logistiche.

La nuova struttura sorge su una superficie di 2.500 metri quadrati ed è progettata per rispondere alle esigenze di un mercato in costante evoluzione. La scelta della location, a ridosso dell’autostrada A12 Genova-Livorno e in prossimità di importanti linee ferroviarie, è orientata a migliorare l’efficienza operativa e a garantire un accesso rapido e sicuro ai servizi di trasporto. L'infrastruttura è stata concepita per ospitare funzioni avanzate di stoccaggio e gestione dei prodotti, riducendo i tempi di movimentazione e accelerando le operazioni di preparazione e consegna degli ordini.

L’investimento, realizzato con risorse proprie, dimostra l’intento di Sicilgesso di adattarsi alle crescenti richieste del settore, migliorando la catena di distribuzione e il supporto alle vendite nel Centro-Nord Italia. Con un sistema di trasporto a carico completo, handling dei prodotti, e un sistema di picking efficiente, la piattaforma di Massa intende garantire una distribuzione capillare e tempestiva, puntando a ridurre i tempi di consegna e migliorare la gestione delle scorte. In questo modo, Sicilgesso non solo riduce i costi operativi, ma si propone di offrire un servizio più flessibile ai clienti.

Questo nuovo polo distributivo consolida anche la presenza commerciale di Sicilgesso in Toscana e nelle regioni limitrofe, con un team di agenti dedicati al supporto delle rivendite di materiali per edilizia, garantendo un contatto diretto e una maggiore reattività nel soddisfare le richieste del mercato locale. La scelta di ampliare l’infrastruttura logistica risponde a un contesto edilizio che, pur tra incertezze, continua a mostrare segnali di ripresa e richiede alle aziende una maggiore capacità di risposta e adattamento.