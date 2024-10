Mazara, la Capitaneria di Porto apre le porte per la Giornata dell’Unità Nazionale 

29/10/2024 14:00:00

Il prossimo 4 novembre, in occasione delle celebrazioni della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, la Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo accoglierà il pubblico per una giornata di porte aperte. Dalle ore 10:00 alle ore 13:00, i cittadini avranno l'opportunità di visitare la sede della Guardia Costiera e di osservare da vicino i mezzi navali impiegati nelle operazioni di controllo e soccorso in mare.

Questa iniziativa nasce con l'obiettivo di rafforzare il legame tra le Forze Armate e la comunità locale, offrendo ai visitatori uno sguardo ravvicinato sulle attività della Capitaneria e sui servizi che essa fornisce per garantire la sicurezza in mare. Come sottolineato dai responsabili, eventi come questo rappresentano un’occasione preziosa per diffondere la cultura nautica e sensibilizzare il pubblico sui temi della sicurezza balneare e della prevenzione degli incidenti in mare.

La giornata, che rientra tra le celebrazioni nazionali, si propone anche come un momento educativo per le giovani generazioni. In continuità con le attività scolastiche e i programmi per l’orientamento, che la Guardia Costiera di Mazara organizza durante l’inverno per gli studenti locali, l’evento mira a coinvolgere direttamente la cittadinanza e promuovere una maggiore consapevolezza dei rischi e delle responsabilità legati all’ambiente marino.

Per chi fosse interessato, la sede della Guardia Costiera si trova in Viale Guardia Costiera a Mazara del Vallo. Per ulteriori dettagli, è possibile contattare la Capitaneria di Porto al numero 0923 946388 o via e-mail all’indirizzo cpmazara@mit.gov.it.