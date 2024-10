Il movimento "Campobello Nuova" ha il suo direttivo, Mauro Stallone è il segretario 

29/10/2024 02:00:00

Domenica 27 ottobre 2024 è stato ufficializzato il nuovo direttivo comunale di Campobello Nuova, storico movimento civico fondato nel 1983 e determinante nelle vicende amministrative di Campobello di Mazara. Questo movimento, attivo da oltre quarant'anni, ha eletto decine di consiglieri comunali, ottenuto due vicesindaci in giunta e contribuito all'elezione di ben due sindaci.

La nuova assemblea del direttivo è stata presieduta dal Presidente Onorario, uno dei fondatori storici del movimento. Il Dott. Mauro Stallone, laureato in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali e con un Master in Energie Alternative, è stato eletto come nuovo Segretario Comunale. Al suo fianco, Valerio Tamburello come Vice Segretario, e gli altri membri del direttivo: Maria Rita Passanante, Marika Misciasci, Rosario Luppino e Francesco Caro.

Questo nuovo direttivo si distingue per la sua energia giovane e il contributo significativo delle giovani mamme, considerate i pilastri fondamentali delle famiglie e della comunità. Campobello Nuova aspira a sostenere un comune che, negli ultimi dieci anni, ha visto un calo delle iniziative per i giovani e per le famiglie, specialmente nei settori dello sport, della cultura e del turismo.

Campobello Nuova si differenzia dagli altri movimenti per la sua struttura diffusa e radicata nel territorio. Non si limita alle attività di un direttivo centrale, ma opera attraverso una rete attiva di cittadini. Da almeno quattro anni, il movimento ha ricevuto circa 1.500 contatti tramite email e si avvale di una rete di referenti in quasi tutte le vie della città, ciascuno dei quali svolge il ruolo di portavoce, sia per segnalare disservizi che per proporre idee e progetti. Il dialogo e il confronto tra i membri avviene attraverso una chat WhatsApp che raccoglie 65 famiglie, le quali monitorano e rappresentano le esigenze del territorio.

L'obiettivo di Campobello Nuova è coinvolgere nuovamente i cittadini nella vita amministrativa del paese, ascoltandoli e rendendoli partecipi di ogni iniziativa. "Dare voce al popolo come si faceva un tempo, senza paura di esprimere il proprio pensiero" è il principio che ispira il movimento. Questo nuovo direttivo rappresenta un tassello fondamentale in vista dei prossimi appuntamenti pubblici già programmati per novembre, dove il movimento presenterà nuove proposte e iniziative per la comunità.