Marsala. Il ritorno di Giulia Adamo e la sua vecchia sfida: il porto

29/10/2024 07:34:00

Giulia Adamo, ex sindaco di Marsala, è tornata. Ieri pomeriggio, si è presentata al circolo Lilybeo, insieme ai componenti del suo movimento “Coraggio e Passione”, con la tempra pugnace di sempre.

Lo ha ribadito prima di iniziare a parlare dell’argomento principale, il porto: “Il movimento fa politica, è un movimento provinciale, che si occuperà di varie tematiche ma a Marsala è successo qualcosa che bisogna raccontare”.

C’è un sito che da oggi sarà online, da cui si potranno consultare e scaricare tutti i documenti che riguardano la progettualità del porto della città e, contestualmente, sarà possibile pure sottoscrivere un documento con cui si chiede una accelerazione per la firma del contratto.

Insieme a lei Ninni Candela, ex dirigente della Provincia di Trapani, che ha ribadito di non voler muovere alcuna strumentalizzazione politica: “La crescita della città è legata alla funzionalità del porto, Trapani ha un indotto forte, 2mila posti di lavoro, 500mila persone viaggio da e per quel porto. La nostra città è una piattaforma logistica che va valorizzata, potrebbe attirare capitali privati”.



A raccontare i fatti partendo dall’inizio proprio Candela, per molti anni la città ha visto la progettualità di due porti, uno pubblico, redatto dall’ingegnere Viviano, e l’altro privato portato avanti dalla Myr di Massimo Ombra.



Per anni si è pure parlato della inesistenza del progetto pubblico ma le carte parlano chiaro, già nel 2013 c’erano i pareri del genio civile a seguito di progetto definitivo del 2009. Lo stop avvenne per una denuncia che pose il progetto sotto sequestro seppure per un breve periodo, alla fine del quale Marsala ebbe la delega di stazione appaltante.

La stessa delega nel 2023 è tornata alla Regione, che ne ha piena competenza, nello stesso anno il genio civile ha proceduto all’ affidamento del servizio ma ancora il contratto non è stato sottoscritto.

La gara di appalto è stata consumata ma ancora non sono partiti i lavori.

La Adamo chiede risposte anche al sindaco attuale, Massimo Grillo, presente all’incontro: “È necessario che la città si renda conto di quello che sta accadendo. Ci stiamo ora avviando verso una strada che non ci piace. Si deve procedere subito alla firma del contratto e chiediamo l’immediato dragaggio del porto e del porticciolo. Richieste semplici che vanno fatte, l’idea del gruppo Coraggio e Passione è questa”.



Non ci sono dubbi per Grillo: “Tutti vogliamo il porto, quando mi sono insediato veniva revocata l’autorizzazione alla Myr ma al contempo si manteneva il vecchio piano regolatore, che ancora oggi è vigente. Significa che bisognava ripartire dalla nuova configurazione del porto. Ci siamo attivati per ottenere il nuovo finanziamento facendo prima il nuovo progetto. Da quando sono state stanziate le somme il contratto con la società di appalto non viene sottoscritto. Ci hanno detto che avevano sbagliato il capitolo di bilancio, si è corretto tardivamente l’errore. Adesso ci sono rassicurazioni, non ci sono più controindicazioni per la firma del contratto”.

Sulla questione della stazione appaltante il sindaco ha ribadito che: “Abbiamo delegato a chi ha diretta competenza per una ragione di trasparenza”.

E’ intervenuto pure Enzo Sturiano, presidente del consiglio comunale: “Non abbiamo ostacolato nessun progetto privato. Avevamo sostenuto quel progetto della Myr perché compatibile con il progetto pubblico. C’è un dato di fatto: la Myr ottiene la firma del contratto alla presenza di Rosario Crocetta e Alberto Di Girolamo. Il comitato di vigilanza poi si insedia dopo due anni e non dopo 30 giorni. La concessione al privato viene revocata nel 2020. Un progetto che ha bloccato una città e un comitato di vigilanza che non ha chiesto nessuna garanzia, come una fideiussione per la mancata realizzazione dell’opera.

Altri saranno gli incontri che riguarderanno il porto, la Adamo non parla di candidatura diretta per le prossime amministrative o provinciali ma sarà il gruppo di Coraggio e Passione a lanciare e a individuare un candidato sindaco.