Gli studenti del Nautico di Trapani scoprono il mondo dell'aeronautica a Boccadifalco

29/10/2024 17:20:00

L’aeroporto di Boccadifalco, antica struttura palermitana, ha accolto gli studenti della sezione Aeronautica dell’Istituto Nautico “Marino Torre” di Trapani durante la manifestazione "Le vie dei tesori". La visita ha rappresentato per i giovani una preziosa occasione di immersione nella storia dell’aviazione e di contatto diretto con professionisti del settore.

La giornata è iniziata con un tour del bunker antiaereo risalente alla Seconda Guerra Mondiale, durante il quale i partecipanti hanno sperimentato un’emozionante simulazione delle condizioni vissute durante i raid aerei. A seguire, la visita ha condotto il gruppo alla torre di controllo storica, da cui è possibile osservare la pista percorsa dai velivoli Tampico TB9 dell'Aero Club Albanese, sorvolanti la città di Palermo. In questa stessa struttura, gli studenti hanno potuto apprezzare il museo storico dedicato al mondo aeronautico, curato nel tempo con grande attenzione e dedizione.

Nel corso della visita, i giovani hanno avuto modo di incontrare rappresentanti del 37esimo Stormo di Birgi, in occasione del 40° anniversario dalla ricostituzione, oltre che membri dell’82esimo Reparto Elicotteristi del Centro S.A.R., specializzato nel soccorso aereo e nel servizio antincendio. In particolare, il Comandante Antonio Di Matteo e il 4° Reparto Volo della Polizia di Stato, intitolato al compianto Ninni Cassarà, hanno accolto calorosamente gli studenti. Alla celebrazione ha presenziato Rosalba Cassarà, sorella di Ninni. L’esperienza si è arricchita ulteriormente con la visita ai reparti elicotteristi della Guardia di Finanza e dei Carabinieri, che hanno mostrato agli studenti le caratteristiche tecniche e operative degli elicotteri, raccontando aneddoti e operazioni svolte a tutela del territorio.

La visita si è svolta sotto la guida dei docenti Vincenza Genco, Luca Caserta e Sandro Rizzo, in presenza della dirigente scolastica Vita D’Amico, che ha sottolineato l’importanza di queste esperienze pratiche nel completare la formazione teorica: “Esperienze come queste, capaci di dare concretezza al lavoro svolto in classe, risultano estremamente gratificanti per gli studenti. Grazie all’impegno di professionisti delle forze dell’ordine, che garantiscono la sicurezza del nostro spazio aereo, riusciamo a rendere più tangibili le competenze per il futuro dei ragazzi".

Un ringraziamento è stato espresso nei confronti della dottoressa Valeria Cangelosi, funzionario della Polizia, per il suo impegno nel facilitare il contatto tra il pubblico e l’aeroporto di Boccadifalco, anche attraverso la partecipazione a “Le Vie dei Tesori” e le collaborazioni con l’Istituto Tecnico Aeronautico di Palermo nell’ambito dell’attività PCTO. Un ulteriore riconoscimento è stato rivolto alle docenti Serena Casino e Rosa Abate dell’Istituto Aeronautico “Gioeni-Trabia”, che hanno accompagnato gli studenti trapanesi in un percorso arricchente, generando un importante scambio culturale e formativo.