29/10/2024 22:00:00

In via Giovanni Bovio 15, a Pantelleria, è nata la Sartoria Sociale, un’iniziativa promossa dall’associazione “Dai un Sorriso ODV” per creare un ambiente di inclusione, scambio e sostegno reciproco. Questo spazio, pensato come punto di riferimento per i residenti, è anche un luogo d'incontro per culture e generazioni, in cui l’artigianato sartoriale diventa mezzo per consolidare i legami della comunità.

Uno dei progetti recenti che hanno coinvolto la Sartoria Sociale è stato realizzato insieme ai ragazzi della scuola superiore locale, che, con il supporto della sartoria, hanno contribuito alla creazione di un suggestivo murale in via Napoli raffigurante una bambina. L'opera è diventata simbolo di creatività e impegno sociale, un messaggio di collaborazione che arricchisce lo spazio urbano e rafforza i valori di appartenenza e partecipazione.

La Sartoria Sociale offre diversi laboratori sartoriali che attirano sia i residenti che i visitatori e si è affermata come punto di riferimento per riparazioni e creazioni uniche, come i caratteristici cuscini da esterno. Tuttavia, il progetto non si limita al solo artigianato: la Sartoria Sociale si impegna attivamente nel supporto alle famiglie di Pantelleria, offrendo aiuto a coloro che necessitano di trasferirsi temporaneamente a Trapani per motivi sanitari, un’esigenza particolarmente sentita durante i periodi di maggiore afflusso turistico.

L’associazione “Dai un Sorriso ODV” è orgogliosa di sostenere un progetto che fa della Sartoria Sociale un simbolo di integrazione e aiuto reciproco, contribuendo a costruire una comunità sempre più solidale e unita.