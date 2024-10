Ginnastica: i Titoli di Campione Regionale Gold ed Eccellenza li porta a casa Marsala Gym Lab

29/10/2024 19:18:00

Si è chiusa, sabato 26 Ottobre al Palamillennium di Rosolini, la seconda prova del Campionato Individuale Eccellenza Junior e Senior Gaf e la seconda prova del Campionato Regionale a squadre Gold Gaf della Federazione Ginnastica d'Italia. Tante le società siciliane partecipanti alla seconda prova del Campionato Eccellenza: Asd Millennium, Asd Marsala Gym Lab, Asd Sicily Academy, Asd Gymtech, New Sport Asd, SSD Ionica Gym, SSD Palladium di Ragusa, SSD Athletic Club, Asd Gymnastic Evolution Bagheria, Asd Pol. Diavoli Rossi, SSD Unime. Nel Gold, oltre alle Gymlabine della MGL, partecipano SSD Ionica Gym, Asd Millennium, SSD Palladium, Asd Pol. Diavoli Rossi, SSD Unime, Gym Academy SSD e Mylae Gym. Clara Angi della Marsala Gym Lab nel settore Eccellenza LE3 base categoria Senior 1 vince anche la seconda prova e porta a casa il Titolo di Campionessa Regionale 2024; la compagna Martina Casano si migliora rispetto alla precedente prova, ottenendo il terzo piazzamento nella prova di giornata che conferma anche in Campionato. Miriam Cusenza, Gymlabina anche lei, nella categoria Junior 1, porta a casa il Titolo di Campionessa Regionale 2024, dato dalla somma delle due prove, pur piazzandosi dietro la concittadina Martina Amodeo nella gara di giornata.

Nel settore Gold a squadre 3A, riservato alle allieve di prima e seconda fascia (2016/2015/2014) si aggiudica la prova e il Titolo di Campione Regionale 2024 la superlativa Marsala Gym Lab (p. 182.125) che con le ginnaste Greta Arceri, Asia Bernardone, Sofia De Filippi e Rachele Sciacca primeggia per livello tecnico, distaccandosi di 3 punti dalla Asd Millennium (p. 179.125) e di 8.650 punti dalla Asd Pol Diavoli Rossi (p. 173.475). La MGL si conferma l'unica società della provincia a vincere tre titoli e ad aggiudicarsi con la squadra Gold 3A l'ammissione diretta al Campionato Italiano del 29/30 e 1 dicembre. Per tutte le altre squadre passaggio obbligato dalla prova di Zona Tecnica fra due settimane a Monopoli. Le ginnaste dell'Eccellenza e le Silver LA/LB/LC/LD volano, invece, dal 5 all'8 dicembre a Rimini per la Winter Edition dove ci sarà la prova decisiva.

Così il tecnico Federale dell'Asd Marsala Gym Lab Gilda Tortorici "Abbiamo lavorato due settimane con concentrazione e pianificando per bene tutto. Mentre per il settore Eccellenza eravamo sicure del titolo Junior 1 di Miriam Cusenza, seppure contavamo di vincere la prova di giornata lasciando poco spazio a supposizioni, con Clara ambivamo al titolo che siamo riuscite a vincere con una gara decisamente perfettibile, e con Martina dovevamo riscattarci; eravamo rimaste deluse dall'esecuzione della prima prova, sapevamo di poter fare meglio e così è stato. Le piccoline si sono superate, hanno ricevuto una standing ovation dal pubblico. I complimenti sono arrivati da tutti gli schieramenti. Siamo entrati in campo con un unico obiettivo. Vincere! Volevamo il titolo ma soprattutto l'ammissione diretta al Campionato Italiano di Riccione bypassando così la gara di zona tecnica. Rachele e Greta avevano già rotto il ghiaccio, erano più concentrate e pronte a dare il loro importantissimo contributo. Sofia era carica a palla e Asia aveva lavorato bene tutta la settimana. Ci aspettavamo degli esercizi decisivi. Così infatti è stato; il lavoro di squadra è stato evidente. Abbiamo vinto!"