Calcio Femminile: esordio casalingo amaro per la Virtus Marsala, il Palermo passa 1-2

30/10/2024 12:30:00

La gara Virtus Femminile Marsala – Palermo FC Women valevole per la 1º giornata in andata di Campionato Eccellenza Regionale Femminile, termina sul risultato di 1-2 in favore delle rosanero che per prime partono in vantaggio con Lo Piccolo ma vengono raggiunte poco dopo dal gol di Alcamo nel primo tempo. Nella ripresa le azzurre non riescono a prevalere sulle palermitane che arrivano al sorpasso con la rete di Manna, sigillando il risultato e costringendo alla sconfitta anche se di misura il gruppo di mister Valeria Anteri, che commenta: “Abbiamo giocato solo un tempo, dopo il secondo gol sono mancate le idee e in campo c’erano solo le ospiti che meritatamente hanno portato a casa la vittoria”. Le marsalesi saranno a riposo per un turno di Campionato per dare spazio alla prima esperienza competitiva dell’Under 17 azzurra guidata ancora dal tecnico Valeria Anteri, al debutto il 4 novembre alle 15:00 dove saranno ospiti del Gloria Città di San Cataldo presso il campo sportivo “Valentino Mazzola”. Da comunicato ufficiale, inoltre, è stato accolto dal giudice sportivo il reclamo per la ripetizione della gara Trapani Calcio Femminile – Virtus Femminile Marsala, valevole per il ritorno di Coppa Italia Eccellenza Femminile, rinviata a data da destinarsi in seguito al sinistro stradale avvenuto appena fuori l’impianto sportivo “Misericordia” di Valderice.

Tabellino: Virtus Femminile Marsala - Palermo FC Women 1-2

Marcatori: 20' pt Lo Piccolo (P), 35' pt Alcamo (M), 10' st Manna (P)

Marsala: Barbara, Agate(Foderà 11’ st), Agozzino, Alcamo (VC), Bannino, Termine (C), Pipitone B, Bahloul, Caporelli (Guzzo 21’ st), Sciacca (Di Napoli 21’ st), Nicocia. Panchina: Giacalone, Guzzo, Di Napoli, Pulizzi, Foderà, Manuguerra, Pisciotta. Allenatrice: Valeria Anteri.

Palermo: D’Angelo, Cicinelli, La Mantia, Ingrassia (VC), Puntaloro, Gambino(Ferretti 31’ st), Pipitone(Tarantino 15’ st), Lo Monaco (C), Firriolo, Lo Piccolo(Mammanello 15’ st), Scalici(Scarpinato 11’ st). Panchina: Liuzzo Rampino, Buffa, Baiamonte, Ferretti, Mammanello, Carapezzi, Manna, Tarantino, Scarpinato. Allenatore: Antonio Li Volsi.

Arbitro: Francesco Carità sezione di Agrigento

Note: 1’ recupero pt, 3’ recupero st, ammonita al 46' st Ingrassia (P).

Campo da gioco: Comunale “Mariano Di Dia” Strasatti

Credit: Foto di Le Foto di Bea.