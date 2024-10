La pianista Kiana Reid in concerto a Trapani. Omaggio ai grandi compositori della storia

30/10/2024 09:22:00

Mercoledì 30 ottobre alle ore 18.30, si terrà a Trapani, nella Chiesa di Sant’Alberto in via Garibaldi, il concerto di Kiana Reid,

vincitrice del secondo premio all'International Piano Competition "Domenico Scarlatti".

La musicista nippo-americana eseguirà un programma che spazia attraverso tre secoli di storia della musica, comprendente la Sonata in mi maggiore K20 di Domenico Scarlatti, la Fantasie in Do maggiore Op. 17 di Robert Schumann, la Sonata in Fa maggiore Hob XVI:23 di Franz Joseph Haydn e i Momenti musicali Op.16 di Sergej Vasil'evič Rachmaninov.

Kiana Reid rappresenta una delle più promettenti pianiste della sua generazione. Iniziato lo studio del pianoforte all'età di sei anni in Giappone, ha rapidamente conquistato i palcoscenici più prestigiosi del mondo, dalla Suntory Hall di Tokyo alla Musikverein di Vienna, dalla Pierre Boulez Saal di Berlino alla Central Music School del Moscow State Tchaikovsky Conservatory.

Il suo talento è stato riconosciuto con numerosi primi premi in concorsi, tra cui il Concorso Pianistico Internazionale Takamatsu in Giappone, il Concorso Pianistico Internazionale Palma d'Oro e il Concorso Pianistico Internazionale Sergio Fiorentino.

La stagione concertistica trapanese è realizzata da Mema (Mediterranean Music Association) e Trapani Classica, con il contributo del Ministero della Cultura e della Regione Siciliana – Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, in collaborazione con il Museo di Arte Contemporanea - Centro Culturale Oratorio San Rocco, il Goethe Institut, l'Istituto di Cultura Italo Tedesco – Sezione di Trapani e il Libero Consorzio Comunale di Trapani.