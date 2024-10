30/10/2024 10:40:00

Grave incidente questa mattina sull’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo.

L'incidente è avvenuto all’altezza di Carini in direzione dell’aeroporto di Punta Raisi. Un tir, per cause ancora da accertare, ha tamponato un altro mezzo pesante. Lo scontro è stato violento: almeno una persona è rimasta ferita ed è stata trasportata in ospedale. Al momento non si conoscono le sue condizioni.



Sul posto, oltre i sanitari del 118, la Polizia Stradale di Palermo e gli operatori dell’Anas che stanno regolando il traffico che ha subito dei rallentamenti.