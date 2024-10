Adesso whatsapp funzionerà anche senza numero di telefono

30/10/2024 10:10:00

Gli sviluppatori di WhatsApp hanno annunciato una nuova funzione che, a breve, permetterà di aggiungere contatti in modo più rapido e sicuro, indipendentemente dal dispositivo utilizzato.

Fino a oggi, infatti, l’aggiunta di contatti era possibile solo tramite il dispositivo mobile, digitando manualmente il numero o scansionando un codice QR. Con il nuovo aggiornamento, però, questa operazione sarà disponibile anche su WhatsApp Web, su Windows e su altri smartphone collegati allo stesso account.

Questa novità renderà più agevole l'accesso ai contatti, soprattutto in caso di smarrimento del telefono o di utilizzo di un dispositivo secondario. I contatti saranno infatti archiviati in un sistema cloud protetto dalla tecnologia IPLS (Identity Proof Linked Storage), che ne garantisce la sicurezza con una chiave crittografica unica, accessibile solo al titolare dell'account.

Ma le novità non finiscono qui: con questo aggiornamento, sarà anche possibile salvare i contatti direttamente su WhatsApp, senza sincronizzarli automaticamente con la rubrica del telefono. Questa opzione è particolarmente utile per chi utilizza lo stesso dispositivo con altre persone o per chi desidera mantenere separati i contatti personali da quelli aziendali, come spiega il blog ufficiale di WhatsApp.

Infine, l'azienda sta lavorando su una funzione che consentirà di utilizzare username per aggiungere e gestire contatti. In questo modo, sarà possibile comunicare con altri utenti senza dover condividere il proprio numero di telefono, offrendo così un ulteriore livello di privacy, simile a quello già presente su Telegram.