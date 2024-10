Nuovo disegno di legge all'Ars contro le discriminazioni LGBT e Intersex 

30/10/2024 20:10:00

Il Movimento 5 Stelle, guidato dal capogruppo Antonio De Luca, ha presentato all'Assemblea Regionale Siciliana (ARS) un disegno di legge (ddl) volto a rafforzare la tutela delle persone LGBT e intersex contro le discriminazioni. Questa proposta legislativa si pone l’obiettivo di ampliare la protezione avviata nel 2015 con una legge regionale dedicata, proponendo interventi in ambito culturale, socio-assistenziale, sanitario, lavorativo e scolastico.

Obiettivo del DDL: estendere le tutele per le persone LGBTI

Secondo De Luca, promotore della proposta, il ddl mira a contrastare in modo più efficace le discriminazioni che ancora colpiscono molte persone LGBT, soprattutto in ambiti scolastici e lavorativi. Nonostante il progresso delle normative, infatti, pregiudizi e comportamenti discriminatori persistono. “È necessario - sottolinea De Luca - colmare le lacune legislative rimaste, nei limiti delle competenze regionali, e rafforzare le tutele. La Sicilia, con la legge n.6 del 2015, è stata tra le prime regioni a muoversi in questa direzione e ora dobbiamo proseguire con strumenti più incisivi”.

Istruzione e cultura per la sensibilizzazione

In campo educativo, la Regione sosterrà programmi di formazione per il personale scolastico, al fine di prevenire discriminazioni, bullismo e cyberbullismo, e di garantire pari opportunità per tutti gli studenti. Inoltre, eventi culturali e campagne di sensibilizzazione saranno promossi per educare cittadini e operatori economici al rispetto delle differenze.

Inclusione lavorativa e pari opportunità

Il ddl propone percorsi di inclusione per le persone LGBT, in particolare per chi ha subito discriminazioni o violenze accertate. La Regione incoraggerà l'inserimento lavorativo e l’avvio di nuove imprese, mirato a sostenere la piena valorizzazione delle capacità individuali in un contesto lavorativo inclusivo.

Accesso dignitoso ai servizi sanitari e socio-assistenziali

Il ddl pone una particolare attenzione alla formazione specifica degli operatori socio-sanitari, per garantire il rispetto delle differenze e un accesso dignitoso ai servizi per tutte le persone LGBT e intersex. L’obiettivo è quello di assicurare un ambiente accogliente e rispettoso delle diversità anche nei momenti di maggiore vulnerabilità, come in condizioni di degenza o di necessità assistenziale.

Contrastare la violenza e proteggere le vittime

Per combattere la violenza e le discriminazioni, la Regione promuoverà l'attivazione di servizi antiviolenza su tutto il territorio e collaborerà con le reti già operative per offrire accoglienza e supporto alle vittime. Inoltre, la Regione potrà costituirsi parte civile nei procedimenti penali per reati contro le persone LGBT.

Comunicazione e monitoraggio

In termini di comunicazione, il ddl assegna al CORECOM il compito di vigilare sulla programmazione radiofonica e televisiva regionale, con l’obiettivo di promuovere contenuti rispettosi delle diversità e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di evitare atteggiamenti discriminatori.

Questo disegno di legge rappresenta un ulteriore passo avanti per la Regione Siciliana nella protezione e promozione dei diritti delle persone LGBT e intersex, puntando a costruire una società più inclusiva e rispettosa delle differenze.