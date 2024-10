Trapani, "Ritardi e poca trasparenza nei concorsi dell'Asp"

30/10/2024 09:30:00

Gentilissima Redazione, sono una assistente sociale marsalese e vivo a Monza da circa 6 anni. Scrivo per avere delle risposte e dei chiarimenti da parte dell'ASP di Trapani. Il 25/07/2020 l'ASP di Trapani apre un bando per l'assunzione di 4 assistenti sociali appartenenti alle categorie protette. Pertanto io essendo in possesso dei requisiti presento la domanda di partecipazione.



Il 6 settembre del corrente anno, ovvero ben 4 anni dopo, ricevo una pec da parte dell'ASP di Trapani di convocazione alle prove concorsuali, tenute il 30 settembre e 1 ottobre 2024. Partecipo alle prove fino ad arrivare alla prova orale del 1 ottobre e vengono riportati i punteggi nella mia area personale sul sito dell'ASP dedicata alla presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi.

Nella medesima data della prova orale viene pubblicata sul sito dell'ASP di Trapani tra le "News" la graduatoria di detto concorso con le iniziali di ciascun partecipante.

R. C. A. dovrei essere io, al terzo posto. Uso il condizionale in quanto la graduatoria in questione non è contestuale ad una deliberazione dell'ASP che formalizza e ufficializza l'espletamento del concorso e la graduatoria stessa. Non si rileva nessun atto nemmeno all'albo pretorio.

Infatti nella graduatoria pubblicata, compare il numero di deliberazione dell'indizione del concorso datata anno 2019, ma non riporta, come dicevo, l' indicazione alla deliberazione dell'espletamento e degli esiti.

Posto che la relazione tra tutela di dati sensibili e traparenza è regolata a norma di legge, chiedo all'ASP di Trapani di produrre gli atti amministrativi e deliberativi consequenziali al concorso in questione.

A scopo comparativo si può altresì facilmente rilevare dal sito dell'ASP che per il concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di assistenti sociali reclutati con contratto di lavoro flessibile - in possesso dei requisiti previsti dall’art. 1 comma 268 della L. 234/21 e ss.mm.ii. e collocato nei punti 4 e 5 del protocollo d’intesa trasmesso con D.A. prot. n. 24514 del 26/04/2023- indetto con deliberazione datata anno 2024 (17 luglio), i tempi tra la fine delle prove concorsuali e la pubblicazione della delibera degli esiti equivalgono a 16 giorni (Ultima prova concorsuale datata 27/08/2024; deliberazione degli esiti n. 1243 del 12/09/2024). - Si riporta link di convocazione alle prove e si allega la delibera n. 1243 del 12/09/2024 - qui il link.

Pertanto rimango in attesa di un cortese riscontro, speranzosa nell'allineamento ai tempi dei concorsi non riservatari con relativa assunzione.



Caterina Amanda Ricupero