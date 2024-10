Marsala, lavori in via Diaz: disagi al traffico e critiche per la gestione dei cantieri

30/10/2024 19:42:00

A Marsala, i lavori in via Diaz stanno creando non pochi disagi per il traffico mattutino, proprio negli orari di punta, quando numerosi automobilisti transitano in direzione delle scuole del centro. La strada, attualmente soggetta a interventi di scarificazione, dovrebbe essere asfaltata da domani, ma la gestione dei cantieri suscita critiche tra i residenti.

Alcuni lettori di Tp24 hanno segnalato l'insolita situazione alla nostra redazione, lamentando che la ditta incaricata dei lavori non abbia rimosso le scale dell'uscita di sicurezza del Teatro Comunale, che si affacciano proprio su via Diaz. Questa mancanza di intervento, infatti, obbligherà gli operai a procedere con l'asfaltatura della strada “a pezzi,” senza poter garantire una pavimentazione uniforme.

“Abito in via Diaz, una strada che al momento viene sottoposta a scarificazione e domani probabilmente verrà asfaltata – racconta una residente alla nostra redazione – ma la ditta che esegue i lavori non ha rimosso le scale di sicurezza del teatro né i segnali di ingresso. Risultato: la strada sarà asfaltata a macchie”. La residente aggiunge che, quando ha chiesto spiegazioni, le è stato risposto che la rimozione delle scale non era autorizzata. “È ridicolo, sempre cose fatte con i piedi... Vergogna!” conclude.

Questa situazione evidenzia una gestione poco attenta della viabilità, specialmente in una zona strategica per l’afflusso di auto verso il centro scolastico. I residenti si aspettano ora risposte e soluzioni concrete per evitare disagi ulteriori e garantire una qualità ottimale dell’intervento in corso.