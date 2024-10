Mafia, Trapani si prepara ad accogliere la XXX Giornata della Memoria e dell’Impegno

31/10/2024 15:00:00

Il prossimo 21 marzo 2025, Trapani ospiterà la XXX Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, un evento organizzato da Libera e Avviso Pubblico che vedrà sfilare migliaia di persone lungo le strade della città. Celebrato ogni anno nel primo giorno di primavera, l’evento rappresenta un momento di ricordo e di rinnovato impegno nella lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione, una battaglia che coinvolge tutta la società civile.

Oggi, presso il Salone di Rappresentanza della Prefettura di Trapani, si è tenuto il primo incontro organizzativo in vista dell’appuntamento di marzo. Questo incontro, considerato il primo dei "cento passi verso il 21 marzo", ha visto la partecipazione di Don Luigi Ciotti, fondatore di Libera, insieme al Prefetto di Trapani Daniela Lupo, ai vertici delle forze dell’ordine, ai rappresentanti del Comune di Trapani, ai dirigenti scolastici della provincia e ai familiari di alcune vittime di mafia.

La scelta di Trapani, un territorio dalla storia complessa e sfidante, assume un significato speciale. È un luogo che, oltre a essere custode di una cultura millenaria, conosce bene le sfide legate alla criminalità organizzata. Questa manifestazione ha l’obiettivo di coinvolgere attivamente i cittadini e le istituzioni, stimolando una riflessione collettiva che non si esaurisca con la giornata stessa, ma che possa ispirare un impegno quotidiano.

"Questo evento sarà un abbraccio collettivo e simbolico ai familiari delle vittime delle mafie," ha dichiarato Don Ciotti, "ma anche una promessa che nessuno si arrenderà. La lotta per un’Italia libera, giusta e lontana dall’influenza della mafia continuerà, e Trapani sarà il cuore di questo messaggio."

Da oggi, Trapani si prepara ad accogliere un’ondata di solidarietà e speranza che raggiungerà il suo culmine il 21 marzo. Sarà una giornata di memoria e, al contempo, un’occasione per rinnovare una promessa: non dimenticare le vittime innocenti e non fermarsi finché la giustizia non avrà avuto la meglio.