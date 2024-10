Gibellina ha vinto! E' la Capitale italiana dell'Arte Contemporanea per il 2026

31/10/2024 11:26:00

Gibellina vince!

Il Ministero della Cultura lo ha annunciato: Gibellina, piccola città siciliana, è stata selezionata come Capitale Italiana dell'Arte Contemporanea per il 2026. La proclamazione rappresenta un traguardo straordinario per la città, scelta tra altre quattro finaliste: Carrara, Gallarate, Pescara e Todi. Il titolo è stato assegnato all'unanimità dalla commissione, che ha valutato attentamente le 23 candidature ricevute.

Alla cerimonia di premiazione era presente il sindaco di Gibellina, Salvatore Sutera, il quale ha espresso soddisfazione per il riconoscimento, frutto del progetto “Portami il futuro”, che sintetizza l'essenza della città come simbolo di rinascita attraverso l’arte. Gibellina è infatti rinomata per il suo patrimonio unico di opere d'arte contemporanea, come il Grande Cretto di Alberto Burri, una delle più grandi installazioni di land art al mondo, realizzata per commemorare la devastazione causata dal terremoto del 1968.

Un Museo a Cielo Aperto e un Progetto di Rinascita

La storia di Gibellina è strettamente legata alla tragedia del terremoto che, nella notte tra il 14 e il 15 gennaio del 1968, distrusse completamente la città, lasciando una comunità senza casa e identità. Successivamente, il paese fu ricostruito a pochi chilometri di distanza e vennero coinvolti artisti e architetti di fama internazionale per trasformarlo in un centro di arte contemporanea all’aperto. Sculture, installazioni e architetture uniche punteggiano la nuova Gibellina, rendendola un punto di riferimento nel panorama artistico italiano e internazionale.

Il Sostegno all'Arte Contemporanea come Motore di Sviluppo

Secondo il Ministro della Cultura Alessandro Giuli, “Le città italiane sono il cuore della cultura, della scienza e delle arti, e rappresentano i centri vitali della nostra civiltà. L'arte contemporanea invita a riflettere sulle grandi sfide sociali e collettive del nostro tempo.” Il progetto della Capitale Italiana dell'Arte Contemporanea è infatti concepito per sostenere le città che investono nell'arte come strumento di crescita sociale ed economica.

La nomina di Gibellina offrirà quindi nuove opportunità di sviluppo e coesione per la città e per il territorio, stimolando ulteriori progetti artistici e culturali e consolidando il suo ruolo di polo culturale.

Con l'assegnazione di questo prestigioso titolo, Gibellina guarda al futuro con un nuovo slancio, pronta a confermarsi come simbolo di rinascita e innovazione nel campo dell’arte e della cultura.