Ottimo esordio per il Trapani Calcio Femminile che conquista subito tre importanti punti

31/10/2024 16:00:00

Grande esordio per la squadra del Trapani Calcio Femminile, che porta a casa la prima vittoria in trasferta nel Campionato Regionale di Eccellenza, con le reti di Cammareri e Nobile, scontrandosi con il Multisport S. Atletico Scelsa presso il campo sportivo Bonocore di Palermo. La squadra, allenata da Mister Tony Catania, porta a casa, sia i primi tre punti, che la posizione all’apice della classifica, seguita dal CUS Palermo, dalla Virtus Marsala, dal Multisport S. Atl. Scelsa a zero punti. A chiudere la classifica il Palermo Calcio che con i suoi tre punti rimane comunque fuori classifica. Partita, quella giocata dalle ragazze granata, non semplice, con un Multisport che da subito ha messo il match sul piano fisico. Dopo un primo tempo abbastanza equilibrato, che si è concluso, con l’uno a uno, il secondo tempo ha visto le due squadre lottare con determinazione per la vittoria. Al 25’ il gol del 2 a 1 per il Trapani calcio femminile e subito dopo l’espulsione del portiere del Multisport, per aver bloccato la palla con le mani fuori dall’area. Un secondo tempo da cardiopalma, con non poche tensioni anche sugli spalti, ma che alla fine ha visto trionfare le Ragazze Granata.

“Siamo davvero orgogliosi- ha dichiarato la Presidente Rosi Napoli- per questo esordio così ben riuscito. Ma siamo consapevoli che abbiamo tanto lavoro da portare avanti, sia sul piano fisico che tecnico, per far crescere la squadra “. “Da parte nostra- ha aggiunto la Presidente- ci riteniamo soddisfatti per questa prima partita, anche per come le nostre ragazze si sono comportate in campo, con spirito di competizione, ma anche rispetto per le avversarie”. Il prossimo incontro si svolgerà a Valderice, al Campo di Misericordia, Sabato 2 Novembre, contro il CUS Palermo. Mercoledì invece, l’esordio dell’Under 15 del Trapani Calcio Femminile contro la Virtus Marsala.