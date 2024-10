   Dalla digitalizzazione al nuovo personale, così migliorano le performance dell’Asp di Trapani

31/10/2024 14:00:00

L’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Trapani prosegue nel percorso di riorganizzazione e potenziamento dei servizi per migliorare l'assistenza sanitaria sul territorio. Grazie a fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e a una serie di interventi mirati, si sta lavorando per garantire una sanità più efficiente e accessibile.

Riorganizzazione del personale e stabilizzazione

La riorganizzazione del personale è uno degli obiettivi prioritari dell'ASP di Trapani. È stata recentemente completata la stabilizzazione del personale che ha gestito l’emergenza pandemica, assicurando una forza lavoro esperta e pronta a rispondere ai bisogni del territorio. Il direttore generale dell’ASP, Ferdinando Croce, ha dichiarato: “La macchina amministrativa è stata rafforzata e continuerà a esserlo. Stiamo avviando bandi per nuovi dirigenti amministrativi e altre figure necessarie, inclusi collaboratori e assistenti.”

Il reclutamento è continuo, nonostante il turnover: i posti lasciati liberi vengono tempestivamente coperti grazie a iniziative di selezione e contrattualizzazione. Tra le novità, l’impiego di medici in pensione come tutor per i nuovi specializzandi e il reclutamento di personale medico anche dall'estero per rispondere alla carenza di risorse, in particolare in alcuni reparti.



Riduzione delle liste d’attesa

Un altro obiettivo fondamentale per l'ASP è la riduzione delle liste d’attesa, problematica che la Regione ha deciso di affrontare con misure stringenti. “L’ASP di Trapani si impegna a rispettare il mandato regionale entro il 30 giugno 2025, per garantire ai pazienti l’accesso alle cure in tempi adeguati,” ha confermato Croce. Un potenziamento della digitalizzazione attraverso i Centri Unici di Prenotazione (CUP) sta agevolando l’informazione e la gestione delle prenotazioni. In queste settimane si sta già azzerando il ritardo delle prestazioni al 31 dicembre 2023.



Investimenti infrastrutturali con il PNRR

L'ASP di Trapani sta beneficiando anche dei fondi del PNRR per rafforzare le strutture sanitarie territoriali. Sono già operative quattro Centrali Operative Territoriali (COT) e si prevede l’apertura di 13 Case di Comunità e tre Ospedali di Comunità. Questi centri, oltre a facilitare l’accesso alle cure, riducono la pressione sugli ospedali, promuovendo una maggiore integrazione con la medicina di base e i servizi di assistenza domiciliare. “Siamo in linea con il cronoprogramma, con molte iniziative infrastrutturali già avviate,” sottolinea Croce.



Digitalizzazione e telemedicina

Tra le innovazioni in atto, la digitalizzazione e la telemedicina stanno ridefinendo il modello di assistenza sanitaria. Grazie a tecnologie accessibili, i pazienti potranno accedere a consulti medici da remoto, riducendo spostamenti e tempi di attesa. Questa trasformazione, sostenuta dai fondi PNRR, mira a costruire un sistema di “medicina digitale” che agevoli l’accesso alle cure e migliori l’efficienza del sistema sanitario provinciale.

(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a native@bwbmedia.it)