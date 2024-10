"Nessuna presa in giro", la replica della scuola e del comune di Campobello sugli Asacom

31/10/2024 07:00:00

Ieri avevamo scritto di una lettera inviata da un gruppo di mamme di alunni della scuola “Pirandello S.G. Bosco” di Campobello di Mazara, che lamentavano il mancato inizio del servizio Asacom. Nella lettera si raccontava anche che la scuola aveva comunicato loro che la figura dell’assistente all’autonomia e alla comunicazione sarebbe stata tolta.

Due repliche, di fatto, hanno smentito quanto affermato. Una da parte della professoressa Giulia Flavio, preside della scuola, e l’altra dell’assessore alla Pubblica Istruzione Antonella Moceri.

In una lunga nota (che potete leggere QUI integralmente) la preside Flavio ha spiegato su quali riferimenti normativi si fonda il servizio, la cui procedura di assegnazione “deve essere frutto dell’azione sinergica dei diversi organi chiamati a garantire l’integrazione scolastica dell’alunno disabile”, attraverso la certificazione della neuropsichiatria e della diagnosi funzionale in cui viene riconosciuta la necessità di questa figura di assistenza. Necessità e modalità vengono dunque completate dal “Gruppo di lavoro operativo di cui all’art. 12 comma l. 104/92”. Poi il dirigente scolastico si farà portavoce richiedendo per tempo l’assistente specializzato all’alunno presso l’ente pubblico locale: il comune per le scuole elementari e medie, la Provincia per le superiori.

“Questa istituzione scolastica ha provveduto ad inviare richiesta di assistenti alla comunicazione nel mese di luglio e nel mese di settembre – ha sottolineato la preside - Attualmente nessun servizio è stato attivato da parte dell’Ente Comunale per cui i fatti indicati: ‘É successo anche che il comune era pronto a fornire il servizio, ma la scuola voleva più di una settimana per preparare gli orari’, ‘Invece la scuola ci ha chiamate per comunicarci che verrà tolta la figura dell’Asacom’ non soltanto sono da ritenersi falsi ma anche lesivi per l’istituzione scolastica”.

L’assessore alla Pubblica Istruzione Antonella Moceri ha invece chiarito di aver già provveduto all’accreditamento degli enti che espleteranno il servizio di assistenza alla comunicazione e, già lunedì prossimo, saranno convocate le famiglie per la scelta della cooperativa. “Così come già era stato, tra l’altro, anticipato nel corso di una riunione tenutasi alla presenza degli assistenti ASACOM e delle associazioni sindacali – ha aggiunto l’assessore - il servizio dunque sarà regolarmente assicurato nella prima settimana di novembre. Nessun ritardo, dunque, e soprattutto nessuna presa in giro: sono stati solamente rispettati i tempi tecnici necessari per l’espletamento dell’iter.