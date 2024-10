 "Facce Ride Show" a San Vito Lo Capo: Manlio Dovì porta il sorriso al Teatro del Mare

31/10/2024 18:15:00

Prosegue a San Vito Lo Capo la rassegna teatrale "Teatro del Mare," diretta da Anna Graziano, che domenica 3 novembre presenta un appuntamento speciale con uno dei più amati protagonisti della comicità italiana: Manlio Dovì. Alle ore 18:30, il pubblico potrà assistere a "Facce Ride Show," spettacolo comico e coinvolgente scritto da Dovì stesso in collaborazione con Antonio Di Stefano.

Dovì, noto per la sua capacità di intrattenere e far riflettere attraverso la risata, porta in scena un’esibizione che trasforma le esperienze vissute durante il lockdown in un racconto divertente e profondo. La sua comicità saprà regalare al pubblico un "viaggio terapeutico" – come suggerisce la citazione d'apertura – dove il teatro diventa medicina per l’anima.

Con una durata di circa 70 minuti, "Facce Ride Show" promette un mix esplosivo di comicità pura: battute taglienti, monologhi intensi, imitazioni esilaranti e persino performance di beatbox, che Dovì arricchisce grazie alla sua vasta esperienza teatrale, televisiva e cinematografica. Il risultato è uno spettacolo travolgente, pensato per intrattenere e far sorridere, mantenendo però uno sguardo profondo sui temi della nostra quotidianità.

Biglietti e orari: Il costo del biglietto singolo è di 19€, mentre per gli abbonati alla rassegna il prezzo è ridotto a 15,90€. L'ingresso include un aperitivo e l'accesso ai musei del Mare e del Cous Cous di San Vito Lo Capo, aperti per l’occasione dalle ore 17:30.

Un’occasione imperdibile per una domenica pomeriggio all’insegna dell’arte e del divertimento, dove teatro e cultura si fondono in un evento pensato per tutte le età e per gli amanti della buona comicità. E dalle 20.30 in piazza del Santuario, buon cibo, balli e musica per la festa di fine estate.