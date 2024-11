Festa di Ognissanti, cosa è previsto nei cimiteri di Alcamo, Petrosino e Trapani

01/11/2024 10:00:00

Oggi 1° novembre è la Festa di Ognissanti, una ricorrenza che onora tutti i santi, noti e sconosciuti, che nel corso della storia della Chiesa hanno raggiunto la beatitudine. È una giornata di riflessione e raccoglimento, nata per ricordare i modelli di virtù e fede offerti dai santi e per dare anche spazio a coloro che non hanno una festa liturgica dedicata.

La festività di Ognissanti, istituita ufficialmente nel 609 d.C. da Papa Bonifacio IV, trae origine dalle celebrazioni di epoca pagana, come il Samhain celtico, in cui si commemoravano i defunti e si segnava l'inizio dell'inverno. Con il tempo, la Chiesa cristiana trasformò queste usanze antiche in una celebrazione per i santi, collocandola in autunno, nella stagione della raccolta, che simboleggia anche il ciclo della vita e della morte.

La festività è seguita dal 2 novembre, la Commemorazione dei Defunti, un momento di preghiera e ricordo per i cari scomparsi, in cui i fedeli si recano ai cimiteri per portare fiori e accendere candele sulle tombe. Questi due giorni di novembre, perciò, sono intrinsecamente collegati e rappresentano un ponte tra la vita terrena e la dimensione spirituale, un’occasione per celebrare non solo la santità, ma anche la memoria dei propri antenati, nella speranza della resurrezione.

In Italia, il giorno di Ognissanti è festa nazionale e offre un momento di pausa per le famiglie, che si riuniscono e onorano tradizioni antiche e nuove, condividendo ricordi e rinnovando i legami con chi li ha preceduti. Nei giorni scorsi abbiamo visto cosa è previsto in alcuni comuni del Trapanese, oggi vediamo Alcamo e Petrosino, e vi proponiamo l'intervista all'assessore trapanese Peppe La Porta.

Ad Alcamo, la celebrazione solenne si terrà alle 10:30 presso il Cimitero Cappuccini Vecchi, dove Don Francesco Finazzo officerà una messa in suffragio dei defunti e in onore dei caduti in guerra. La cerimonia si svolgerà nel Sacrario dei Caduti alla presenza di rappresentanti civili, militari e religiosi. Il punto di ritrovo è fissato per le 10:00 all’ingresso del Cimitero. A conclusione della messa, le autorità si sposteranno ad Alcamo Marina, presso la Stele ai Carabinieri in Largo Virgo Fidelis, per deporre un omaggio floreale in memoria dei caduti.

A Petrosino, l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Anastasi ha recentemente completato un importante intervento presso il Cimitero Comunale, inaugurando una nuova rampa di accesso per persone con disabilità motoria. L'iniziativa, volta a garantire pari accesso a tutti i cittadini, risponde al bisogno di inclusività in un luogo di profondo valore affettivo e culturale. La rampa consentirà una visita più agevole e sicura alle persone con difficoltà motorie, sottolinea l’amministrazione, e rappresenta un passo concreto verso una comunità più accessibile.

Infine, la nostra redazione ha intervistato l’assessore Peppe La Porta sulla situazione del Cimitero Comunale di Trapani, dove emergono la necessità di lavori di messa in sicurezza e interventi di ammodernamento. Nell’intervista, LaPorta approfondisce i piani dell’amministrazione comunale per migliorare le condizioni e la sicurezza del cimitero, con l'obiettivo di rispondere alle necessità di un sito che richiede particolare attenzione e manutenzione.