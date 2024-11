Il cavo pericoloso della Telecom a Mazara

01/11/2024 18:05:00

“Nonostante più solleciti effettuati dalla nostra amministrazione a Telecom un grosso cavo continua ad ostruire da giorni il passaggio nella via della Resistenza di Tonnarella, impedendo ai residenti, automobilisti e centauri di transitarvi per il pericolo di contatto”.

Lo denuncia l’assessore comunale ai Lavori Pubblici di Mazara del Vallo, Vito Torrente.

“Fino a questa mattina abbiamo risollecitato Telecom, tramite la Polizia Municipale, per la rimozione dei cavi pericolanti sperando che intervenga al più presto. E’ assurdo che una segnalazione per la rimozione di un pericolo effettuata giorni fa non abbia ancora portato all'eliminazione del pericolo. Se il cavo non sarà rimosso in tempi rapidi non esiteremo a denunciare il fatto alle autorità competenti" continua.