Povia e Pfm in concerto a Marsala

Si, lo sappiamo, parlare di musica e mettere insieme, nello stesso articolo una band gigatesca come la Pfm e Povia sa di provocazione, ma tant'è.

Marsala si prepara a ospitare il concerto di Giuseppe Povia, famoso per successi come I bambini fanno “oh” e Vorrei avere il becco, che si esibirà in occasione della festa di San Leonardo, il 9 Novembre.

Giuseppe Povia, classe 1972, ha raggiunto il successo nei primi anni 2000 con canzoni che mescolano temi sociali e sentimentali. La sua carriera ha avuto una svolta significativa nel 2005 con il singolo I bambini fanno “oh”, che divenne un vero e proprio inno e raccolse consensi in tutta Italia. Nel 2006, Povia vinse il Festival di Sanremo con la canzone Vorrei avere il becco, consolidando la sua popolarità.

Negli ultimi anni, tuttavia, Povia è diventato noto anche per le sue posizioni controverse su temi sensibili come l’aborto, i vaccini e i diritti LGBTQ+, attirando l'attenzione per il brano Luca era gay, presentato al Festival di Sanremo 2009. La canzone, che racconta la storia di un uomo che “abbandona” l’omosessualità, è stata accusata di promuovere l’idea che l’orientamento sessuale sia modificabile, scatenando un forte dibattito. Inoltre, il cantautore ha espresso opinioni contrarie alle unioni civili e al matrimonio omosessuale, alimentando le discussioni intorno alle sue posizioni sui diritti civili.

Infine, Povia ha fatto dichiarazioni sull’aborto che hanno generato ulteriori polemiche, definendosi apertamente anti-abortista e sostenendo movimenti pro-life.

PFM. Dopo aver registrato sold out in ogni tappa del tour estivo, a grande richiesta PFM Premiata Forneria Marconi tornerà in tour nei teatri da novembre con “PFM canta De André”, la serie di concerti che celebra lo storico sodalizio con il grande cantautore genovese. In questo tour invernale la formazione sul palco vedrà un cambio di guardia alla chitarra: dopo nove anni Marco Sfogli lascia il posto a Giacomo Castellano. Formazione del tour invernale: Franz Di Cioccio (voce e batteria), Patrick Djivas (basso), Giacomo Castellano (chitarra elettrica), Alessandro Scaglione (tastiere), Eugenio Mori (batteria), Lucio Fabbri (violino). Sul palco ci saranno anche tre ospiti d’eccezione: Flavio Premoli (fondatore PFM) con l’inconfondibile magia delle sue tastiere, Michele Ascolese, chitarrista storico di Faber e Luca Zabbini (tastiera e voce) leader dei Barock Project.

Appuntamento il 22 dicembre al Teatro Impero di Marsala. Qui info e biglietti.