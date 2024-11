Riecco la Trapani Shark, granata strepitosi a Brescia

02/11/2024 23:02:00

Chi si attendeva la reazione della Trapani Shark è stato immediatamente accontetato. I granata, nell'anticipo della sesta giornata del campionato di serie A, hanno stracciato Brescia in trasferta con il punteggio di 95-74, disputando una gara praticamente perfetta, martellando gli avversari sin dai primissimi minuti e non concedendo alcuna possibilità ai lombardi di rientrare in partita.

La sconfitta della settimana scorsa contro Tortona, alla fine, quindi, è stata perfettamente superata e la squadra di Jasmin Repesa è riuscita a ripartire immediatamente, dando una grande prova di forza mentale.

Che la gara contro Brescia fosse quella giusta, lo si capisce sin dai primi minuti, perché Repesa manda in campo sin dall'avvio Pleiss e Galloway e i due rispondono alla grande con il pivot tedesco che mette dentro il primo canestro granata e Galloway il terzo, proseguendo poi a realizzare per tutto il primo periodo tanto che Trapani di scappa subito nel punteggio, con il 15-5 a metà primo quarto grazie ad un'altra tripla di Pleiss e il primo quarto è stellare, con 32 punti realizzati contro i 17 dei padroni di casa.

Nel secondo quarto Trapani continua a correre, toccano il +22 sul 41-19, quindi, i granata controllano, mantenendo un vantaggio del tutto rassicurante sempre in doppia cifra, fino al 52-36 della fine del periodo, e questo nonostante Brescia abbia provato a recuperare per rientrare in partita.

Anche il terzo periodo si apre con il forcing di Brescia, ma Robinson. Galloway e Rossato riportano Trapani a +20 sul 62-42, prima del nuovo massimo vantaggio firmato da Yeboah sul 66-44.

Trapani è davvero in partita e Brescia, pur provando in ogni modo a forzare i ritmi, resta sempre distante, fino al 77-58 con il quale si conclude il terzo periodo grazie a una tripla messa a segno da Robinson proprio allo scadere.

Nell'ultimo periodo per Trapani è quasi accademia, perché ad ogni canestro bresciano, arriva l'immediata replica granata e, così, il divario tra le due formazioni praticamente non cambia fino al 95-74 indicato dal tabellone al termine dei 40 minuti.

Per Trapani una prova di forza, sia in attacco sia in difesa, con Brescia che è stata tenuta al di sotto degli 80 punti, a dimostrazione dell'ottima gara disputata dal quintetto di Repesa.

Alla fine, per Trapani il miglior marcatore è stato Yeboah con 21 punti e in doppia cifra hanno terminato anche Notae con 16, Robinson con 18 e Galloway con 16. A referto anche Horton (8), Rossato (3), Petrucelli (5) e Pleiss (8).