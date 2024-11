2 Novembre: 200 morti a Valencia, ucciso volontario italiano, riparte l'operazione Albania

02/11/2024 07:38:00

Le principali notizie di oggi, 2 novembre 2024:

Tragedia a Valencia, oltre 200 morti

Il numero di vittime confermate per l’alluvione a Valencia ha superato le 200. La preoccupazione resta alta per i dispersi, con oltre duemila segnalazioni di persone scomparse. Mentre in Andalusia è stato dichiarato l’allarme rosso, la popolazione e i migranti locali si sono mobilitati per portare aiuti agli sfollati.

Volontario italiano ucciso in Ucraina

Massimiliano Galletti, volontario di 59 anni originario di San Benedetto del Tronto, è morto in Ucraina colpito dalle schegge di una granata. Non era un foreign fighter ma lavorava come soccorritore. Cresce la preoccupazione internazionale per il supporto dei militari nordcoreani all’esercito russo.

Riparte l’operazione Albania

Da lunedì la nave militare italiana Libra tornerà ad operare nel Mediterraneo per intercettare i migranti diretti in Italia e trasferirli nei centri di accoglienza in Albania. La decisione riapre il dibattito sulla gestione dei flussi migratori.

Drammi infantili in Italia

In Piemonte, un bambino di 4 anni è morto in un incidente d’auto, mentre nel Trevigiano un neonato di sei mesi è deceduto soffocato, forse a causa di un pezzo di banana.

Israele e Libano: nessuna tregua all’orizzonte

Le speranze per una tregua tra Israele e Libano si affievoliscono. I bombardamenti israeliani continuano e l'Iran aumenta la retorica minacciosa, paventando persino l’uso della forza nucleare.

Giuli non rinnova incarichi nei musei

Il nuovo ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha scelto di non rinnovare i mandati per i direttori di quattro importanti musei italiani situati a Roma, Napoli, Bologna e Matera.

Inchiesta Equalize: coinvolto un ex consulente della Procura

Nell’inchiesta milanese sui dossier illegali spunta il nome di un ingegnere informatico che era stato consulente della Procura e aveva partecipato alla cattura di Cesare Battisti.

Crollo a Roma

Un passante è rimasto ferito a Roma in via del Corso, dove alcuni pezzi del cornicione della chiesa di San Giacomo in Augusta si sono staccati improvvisamente.

Possibile proroga per il concordato fiscale

Il governo valuta una proroga per le adesioni al concordato fiscale, dato il numero di richieste finora inferiore alle aspettative.

Le Borse rimbalzano

Dopo un periodo di volatilità, le Borse europee hanno registrato una ripresa. Milano si è distinta come la piazza migliore.

Lutto per Marta Fascina

Marta Fascina ha perso la nonna, ricevendo le condoglianze da tutta la famiglia Berlusconi.

Trump avanti nei sondaggi pre-elettorali

Negli Stati Uniti, Donald Trump distanzia Kamala Harris di un solo punto nei sondaggi, mentre ci si avvicina alle elezioni. Il clima resta incerto, specialmente in stati chiave come la Pennsylvania.

Musk smentisce l’acquisto di una residenza ad Austin

Elon Musk ha negato di aver comprato un compound di lusso ad Austin, Texas, come riportato dal New York Times.

Sindaco turco arrestato per terrorismo

Ahmet Özer, sindaco distrettuale di Istanbul e critico di Erdoğan, è stato arrestato con l’accusa di terrorismo.

Mausoleo per Maradona a Buenos Aires

La città di Buenos Aires ha deciso di costruire un mausoleo per commemorare Diego Armando Maradona. La struttura sorgerà nel centro della città.

Investitore identificato e denunciato a Foggia

È stato identificato e denunciato il pirata della strada che aveva investito e ucciso un ciclista a Foggia: si tratta di un medico di 77 anni.

Rapina violenta a Latina

Una famiglia di sei persone è stata aggredita nella propria abitazione a Campoverde, in provincia di Latina, in una rapina in stile “Arancia meccanica”.

Casa dell’omicidio Olgiata invenduta

L’asta per la villa di Olgiata, teatro dell’omicidio della contessa Alberta Filo della Torre, è andata deserta.

Chiusura temporanea per l’Hotel Diana di Milano

A Milano chiude temporaneamente lo storico Hotel Diana, celebre tra le strutture ricettive della città.

Paola Egonu verso la Turchia?

Paola Egonu, campionessa olimpica di volley, potrebbe lasciare Milano per tornare a giocare in una squadra turca.

Victoria Cabello in ospedale con ironia

Victoria Cabello, che si sottoporrà a un intervento chirurgico, scherza sul nome del suo anestesista: “Si chiama Gesù”.

Bianca Balti si mostra calva sui social

Bianca Balti, che ha annunciato di avere un tumore alle ovaie, ha condiviso una foto su Instagram in cui appare sorridente e calva.