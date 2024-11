Ponte di Ognissanti: un weekend tra storia e spettacolo in provincia

02/11/2024 06:00:00

Tra le rovine di Selinunte e le antiche leggende di Lilibeo, il ponte di Ognissanti si trasforma

in un viaggio alla scoperta della storia e della cultura della provincia di Trapani. Visite guidate, spettacoli teatrali e musica dal vivo, scopri gli eventi del 2 e 3 novembre:

SELINUNTE - Sabato e domenica, al Parco archeologico di Selinunte e Cave di Cusa, si terrà una visita guidata intitolata “L’archeologo racconta i segreti dei templi di Selinunte”, proposta dagli operatori di CoopCulture. Le visite si svolgeranno alle 10:30 e alle 11:45, offrendo un percorso tra le attrazioni monumentali della collina orientale. I partecipanti potranno scoprire i segreti della costruzione dei templi, apprendendo le fasi di costruzione, il trasporto dei materiali e i sistemi di elevazione. Il costo della visita guidata è di 7 euro. Prenotazioni su coopculture.it.

SEGESTA - Approfitta del lungo ponte di Ognissanti per visitare il Parco archeologico di Segesta, che offre diverse attività dal 2 al 3 novembre 2024. Gli appuntamenti includono la visita guidata “L’archeologo racconta il Tempio dorico di Segesta” il 2 novembre alle 10:30 e 11:45, e il 3 novembre solo alle 11:45. I visitatori esploreranno la storia e l'architettura del tempio dorico. Domenica 3 novembre, il Mercato degli Elimi si svolgerà alle 9:30, accompagnato da un trekking archeologico-naturale. Alle 10, è previsto un laboratorio per bambini, “Demetra e la frutta Martorana”, dove i piccoli potranno creare statuette e fruttini in pasta di mandorla Ricorda che il 3 novembre è la prima domenica del mese, con ingresso gratuito in tutti i siti regionali, e il 4 novembre l'ingresso sarà gratuito nei musei e parchi archeologici statali per il Giorno dell'Unità Nazionale. Prenotazioni su coopculture.it.

MARSALA -Il 2 novembre 2024, al Teatro Comunale Eliodoro Sollima, andrà in scena Uno, Nessuno e Centomila, capolavoro di Luigi Pirandello. Due spettacoli in programma, alle 18:00 e in replica alle 21:00. Prevendita biglietti fino ad esaurimento posti: Roberto Parrinello 3284360146.

MARSALA - Domenica 3 novembre, il Parco Archeologico Lilibeo invita grandi e piccoli a una serata suggestiva con I Fantasmi del Passato. Dalle 17:00 alle 19:00, sarà possibile esplorare la storia di Lilibeo in un'atmosfera speciale, tra racconti e antiche leggende. Info e prenotazioni whatsapp: 3483733764- 3208215094. Inoltre, dallo scorso 26 ottobre, a Marsala riaprono al pubblico tre siti del Parco Archeologico di Lilibeo ogni weekend, con visite guidate curate da ArcheOfficina. Tra i luoghi visitabili: la Chiesa di Santa Maria della Grotta, una chiesa barocca rupestre immersa nelle latomie romane; la Latomia dei Niccolini, antiche cave romane usate come cimiteri dai primi cristiani; e l'ipogeo di Crispia Salvia, una camera funeraria del II-III secolo d.C. con affreschi. Biglietti da 2,50 a 10 euro; visite il sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.

TRAPANI - Tra ottobre e novembre, Mema Club propone sei appuntamenti di Aperijazz, serate di musica e aperitivo. Il prossimo evento vedrà protagonista il gruppo Forewoy 3.0 il 3 novembre, dalle 19.30, presso il Dar Lounge Theatre in via Platamone 12. L’ingresso è su prenotazione con formula "all inclusive" a 20 euro.

SAN VITO LO CAPO - Domenica 3 novembre, alle 18:30, il Teatro Comunale di San Vito Lo Capo ospita Manlio Dovì con il suo spettacolo comico Facce Ride Show, parte della Rassegna Teatrale 2024 del Teatro del Mare.