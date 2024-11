Ancora morti sulle strade in Sicilia: muoiono due ragazzi

02/11/2024 10:30:00

Incidenti in Sicilia, continua la strage sulle strade: due giovani hanno perso la vita in poche ore. Si tratta di giovani morti entrambi mentre viaggiavano in moto: Giuseppe Graziano e Gabriele Scavone.

Sulla statale 188 a Corleone, un 22enne, Giuseppe Graziano, si è scontrato con un trattore. Inutili, purtroppo i soccorsi. Le cause del decesso sono in corso di ricostruzione, stanno indagando i carabinieri.

Lutto a Isola delle Femmine, annullato lo spettacolo musicale previsto in occasione della sagra del Pesce. Il sindaco Orazio Nevoloso lo ha comunicato non appena appreso dell’incidente mortale accaduto a Graziano, ventiduenne figlio di un dipendente del Comune di Isola delle Femmine.

L’altro incidente mortale è avvenuto a Siracusa intorno alle 5 del mattino, in contrada Terrauzza. Un 18enne, Gabriele Scavone, viaggiava a bordo di una moto. Il giovane viaggiava con un amico, rimasto ferito e ricoverato all’ospedale Umberto I.

Lutto al Rizza di Siracusa, “il dirigente scolastico Pasquale Aloscari, i docenti, il personale ATA e gli studenti dell’Istituto esprimono ai genitori, ai fratelli e ai familiari il sentito cordoglio per la prematura scomparsa del caro Gabriele Scavone”.