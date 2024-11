Scontro al vertice per l'Handball Erice tra le cui file arriva la spagnola Cabral Barbosa

02/11/2024 09:00:00

Scontro al vertice per la Ac Life Style Handball Erice, che, sabato alle ore 18.30, affronterà in trasferta Cassano Magnago. Una sfida che assume un valore importante, all’interno della stagione regolare: entrambe le formazioni, infatti, sono le uniche a punteggio pieno, con sei vittorie in sei gare. Perciò, la squadra che vincerà rimarrà da sola in testa alla classifica. L'Ala Destra Giulia Losio, dopo la brillante parentesi con la Nazionale, torna a disposizione del coach Ignacio Aniz Legarra Iñaki ed all'alba del match dichiara: “Dopo l’esperienza con la Nazionale, faticosa ma esaltante, mi rituffo con passione nelle atmosfere del campionato e della mia squadra di club. Personalmente, la partita di Cassano non è una gara qualsiasi. Cassano è stata la squadra in cui ho esordito in serie A e casa mia per quattro anni. Per me, è sempre un piacere tornare lì, anche perché Cassano vive davvero la pallamano con grande trasporto. E’ una partita impegnativa e fondamentale, negli anni scorsi questa gara è stata per noi un punto debole. E’ un’avversaria strutturata, che ha aggiunto un’atleta del valore di Sofia Ghilardi e quest’anno è partita benissimo, battendo Salerno, Pontinia e Bressanone, ovvero tre delle favorite per lo scudetto. C’è da attendersi un confronto molto duro”.

Diretta streaming del match, a partire dalle 18:30, sul Canale YouTube Pallamano TV.

Come annunciato dalle pagine social ufficiali dell’Handball Erice, il Club conclude positivamente l'accordo per l’arrivo di Alexandrina Cabral Barbosa. Arriva dall’ultima esperienza di Brest, in Francia, ma ha alle spalle una carriera prestigiosissima, con partecipazioni, da protagonista, nella maggior parte dei campionati europei. Portoghese naturalizzata spagnola, con la nazionale iberica ha ottenuto splendidi risultati, medaglia d'argento sia ai Campionati Europei che Mondiali. È stata inserita nell'All Star Team -ideal 7-, come miglior terzino sinistro del campionato del mondo e nella Top 10 degli assist nello stesso campionato. Le è stata conferita la Medaglia d'Oro e di Diamanti e il Distintivo al merito sportivo dalla RFEB nel giugno 2024. Sarà disponibile dal prossimo mese di gennaio.