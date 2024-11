 Marsala: il Partito Socialista Italiano si riorganizza per le prossime amministrative

02/11/2024 14:55:00

Martedì 29 ottobre, la sede del Partito Socialista Italiano (PSI) di Marsala, in corso Gramsci, ha ospitato un'importante riunione organizzativa per pianificare il rilancio del PSI in vista delle prossime elezioni amministrative. L’incontro, che ha visto una partecipazione significativa di dirigenti, iscritti e simpatizzanti, ha avuto come protagonisti il segretario cittadino Antonio Consentino, il segretario regionale Nino Oddo, il segretario provinciale Salvatore Galluffo e Cati Marino, membro del consiglio nazionale del PSI.

Analisi e critiche all'amministrazione Grillo - Durante il suo intervento, Consentino ha esposto le attività del partito dall'inizio del suo mandato, evidenziando le carenze dell'attuale amministrazione guidata dal sindaco Grillo, definita un "fallimento". Tra i problemi elencati, Consentino ha puntato il dito sui finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) non sfruttati, il deficit di circa sei milioni di euro nel bilancio comunale, l’aumento della TARI, le difficoltà nella gestione dei rifiuti, la criticità della pista ciclabile e l’inadeguatezza del progetto per il sottopasso presso la stazione ferroviaria. Ha inoltre criticato il restauro del teatro comunale "Sollima" e segnalato la scarsa sicurezza cittadina.

L'impegno del PSI per le questioni sociali - Il PSI marsalese, ha spiegato Consentino, si è attivato anche su temi di rilevanza sociale come la "violenza di genere". Il partito ha promosso la costituzione dell’associazione “Con Te Donna”, presieduta da Maria Gerardi, e ha partecipato al corteo in memoria di Marisa Leo a Salemi. In ambito istituzionale, il PSI ha organizzato raccolte firme contro l'autonomia differenziata, ha celebrato il centenario della morte del deputato socialista Giacomo Matteotti, e ha preso parte al congresso regionale del 25 novembre 2023 a Marsala, dove Nino Oddo è stato confermato segretario regionale.

Un futuro per Marsala: sostenibilità, sicurezza e innovazione - Nel suo intervento conclusivo, Consentino ha descritto la visione del PSI per una Marsala moderna, sostenibile e attrattiva per le nuove generazioni, sottolineando l'importanza di un modello urbano ecologico e innovativo. Tra le priorità del partito rientrano la tutela della Riserva dello Stagnone in equilibrio con le attività del kitesurf, il sostegno agli agricoltori locali per i danni alle produzioni agricole, l’accesso ai finanziamenti comunitari e nazionali e la riorganizzazione della raccolta differenziata.

Elezioni amministrative: l'obiettivo di tornare in consiglio - Consentino ha infine espresso la necessità di riportare il PSI in Consiglio comunale e ha sottolineato che il partito mira a formare una lista autorevole per partecipare alle prossime elezioni amministrative. L’obiettivo del PSI è consolidare una presenza competitiva che possa incidere sia nella formazione della lista elettorale sia nella scelta del candidato sindaco.