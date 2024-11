Favignana, proteste sui collegamenti marittimi: maggioranza e opposizione unite

02/11/2024 06:00:00

A Favignana continua il dibattito acceso sui disagi dei collegamenti marittimi con le isole Egadi. Sia la maggioranza dell’amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Francesco Forgione, sia i consiglieri di opposizione hanno recentemente espresso forti preoccupazioni, sottolineando l’urgenza di una vera continuità territoriale per la comunità isolana.

La posizione della maggioranza

L’amministrazione comunale ha evidenziato come i collegamenti marittimi abbiano subito una grave riduzione, con orari e frequenze che non rispondono più alle necessità dei residenti. "Il costo dei biglietti è ormai sproporzionato rispetto ai servizi offerti," ha sottolineato il Sindaco Forgione. La maggioranza sottolinea anche come l’insularità, un fattore riconosciuto dalla Costituzione, non sia accompagnata da un supporto economico adeguato da parte dello Stato e della Regione, che hanno tagliato fondi vitali per il trasporto marittimo, soprattutto durante i mesi invernali.

L’amministrazione ha sollecitato l’intervento del governo regionale per affrontare queste carenze e garantire una mobilità marittima stabile ed efficace. “È fondamentale che i diritti dei cittadini isolani vengano rispettati,” ha dichiarato Forgione, richiamando l’attenzione sulla necessità di un supporto istituzionale per superare i disagi causati dai tagli ai servizi.

Le critiche dell’opposizione

L’opposizione, guidata dai consiglieri Francesco Sammartano, Maria Sinagra, Antonino Lo Iacono, Kim Ernandez, Giuseppe Nicolò Bannino, Emanuela Serra e Antonella Armetta, ha lanciato un’iniziativa specifica, ottenendo l’approvazione di un atto di indirizzo per denunciare i disservizi. Sammartano ha denunciato apertamente i problemi: "Riduzione delle corse, orari non congeniali, aumenti dei costi e la soppressione di agevolazioni come la Liberty Card penalizzano residenti e proprietari di case," ha dichiarato, sottolineando come questi problemi colpiscano l’economia locale e il diritto alla mobilità dei residenti.

L’opposizione ha inoltre criticato l'assenza del Vicesindaco e Assessore ai Trasporti, Ignazio Galuppo Quarto, durante il Consiglio Comunale in cui si discuteva del problema. "Se conserva un po' di dignità politica, si dimetta, altrimenti il Sindaco lo rimuova," ha affermato Sammartano, sottolineando l’importanza del ruolo dell’Assessore nella gestione della mobilità marittima.

Appello congiunto per l’intervento della Regione e dello Stato

Nonostante le divergenze, sia la maggioranza che l’opposizione sono unite nel richiedere un intervento urgente da parte della Regione Siciliana e del governo nazionale per garantire la continuità territoriale delle isole Egadi. Con l’approssimarsi dell’inverno, entrambi i fronti politici chiedono risposte concrete per migliorare i servizi e sostenere i diritti dei residenti, affinché non si sentano più "isolati" dalla terraferma.