Castellammare del Golfo: WiFi gratuito per residenti e turisti, la proposta del gruppo PRO

03/11/2024 17:55:00

Il gruppo politico PRO di Castellammare del Golfo ha avanzato una proposta per offrire WiFi gratuito ai residenti e ai turisti della città, rendendo l’accesso a Internet una risorsa disponibile a tutti, sia per esigenze di lavoro, studio o svago. La proposta si basa sull’adesione a "WiFi Italia", un progetto promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che permette ai cittadini di connettersi gratuitamente tramite un’app a una rete WiFi diffusa sul territorio nazionale.

Secondo i rappresentanti del gruppo PRO, l’installazione degli hotspot necessari non comporterebbe costi significativi per il Comune, che dovrebbe solo garantire l’alimentazione elettrica per il funzionamento degli apparati. “Si tratta di un’opportunità a costo quasi zero che potrebbe avere un impatto positivo sia per i residenti sia per i visitatori della nostra cittadina,” dichiarano dal gruppo.

Oltre a migliorare la qualità della vita dei residenti e a offrire un servizio essenziale ai turisti, il WiFi gratuito potrebbe rendere Castellammare del Golfo una meta ideale per i “nomadi digitali” – lavoratori in smart working che scelgono di vivere per lunghi periodi in città diverse, portando così un indotto economico rilevante, soprattutto nei periodi di bassa stagione.

"Promuovere Castellammare come una località con infrastrutture moderne e connettività diffusa potrebbe rappresentare un trampolino di lancio per l'economia locale," sottolineano dal gruppo PRO. Un’idea che mira a far evolvere Castellammare non solo come destinazione turistica, ma anche come luogo accogliente per una nuova tipologia di visitatori che, con la propria permanenza, può contribuire in modo significativo all'economia del territorio.