 Al Festival Sicil.AI di Marsala le storie d’impresa sull’uso dell’Intelligenza Artificiale

03/11/2024 06:00:00

Al Sicil.AI Festival sull'intelligenza Artificiale di Marsala, che si è tenuto il 24 e 25 ottobre, tra i diversi panel, workshop e incontri, il festival ha dato spazio a due storie di innovazione d’impresa che dimostrano come l’intelligenza artificiale (IA) possa offrire oggi soluzioni di sviluppo concrete e sostenibili. Alessio Bucaioni, CEO di Wes Trade, e Vincenzo Buffa, sviluppatore presso Canino Srl SB, hanno condiviso la loro esperienza su come l’IA sia già una risorsa chiave per affrontare sfide ambientali e produttive in Sicilia.

Wes Trade: IA al servizio dell’agricoltura contro la siccità

Alessio Bucaioni, fondatore di Wes Trade, ha raccontato come la sua azienda utilizza l’intelligenza artificiale per aiutare gli agricoltori a combattere la siccità, un problema sempre più pressante in Sicilia. Grazie all’IA, Wes Trade analizza i dati ambientali in tempo reale, permettendo un utilizzo efficiente delle risorse idriche e supportando le aziende agricole nella gestione sostenibile dell’acqua. Queste soluzioni, basate su modelli di apprendimento automatico, permettono agli agricoltori di rispondere a condizioni climatiche difficili e di preservare un bene prezioso come l’acqua.

Wes Trade è l’azienda che si distingue per l’innovativo sistema IRRIGOPTIMAL®, una soluzione di intelligenza artificiale progettata per combattere la siccità e ottimizzare l’uso di risorse in agricoltura. Questo sistema avanzato aiuta a predire malattie delle colture e a dosare in modo efficiente fertilizzanti e pesticidi, con un impatto diretto sulla sostenibilità ambientale. Premiato dalla FAO come una delle migliori applicazioni digitali per l’agricoltura, IRRIGOPTIMAL® è stato scelto dalla Regione Siciliana, dimostrando capacità di risparmio idrico superiore al 50%. Operativo in molti paesi, tra cui Grecia, Turchia, Italia e Ghana, e adottato da università di prestigio come l’Università di Miami e l’Università di Berkeley in California, oltre che da istituti siciliani, IRRIGOPTIMAL® viene utilizzato sia come strumento di ricerca che come piattaforma educativa. In Sicilia, il Progetto Scuole ha raggiunto la terza edizione e coinvolge gli istituti agrari locali per insegnare l’uso dell’IA in ambito agricolo. Durante il suo intervento, Bucaioni ha presentato i risultati di IRRIGOPTIMAL® in Sicilia e il progetto MARINA, sviluppato a Malta, che monitora lo stato di stress e la crescita dei tonni in mare aperto.

Vincenzo Buffa di Canino Srl SB: oltre l’AI washing verso la sostenibilità

Vincenzo Buffa, sviluppatore presso Canino Srl SB, ha discusso del fenomeno dell’AI washing, per cui molte aziende dichiarano di utilizzare IA senza che questa apporti reali benefici. Buffa ha illustrato l’approccio di Canino Srl SB, che progetta soluzioni di IA con rigorosi principi di trasparenza ed efficienza per la sostenibilità. Con un focus particolare sulla filiera vitivinicola, Buffa ha spiegato come l’IA possa ottimizzare i processi aziendali e promuovere uno sviluppo sostenibile, offrendo un impatto positivo sull’ambiente e la società. Le testimonianze di Bucaioni e Buffa mostrano come l’IA non sia solo una tecnologia astratta, ma uno strumento concreto che, nelle mani di aziende innovative, può migliorare la produttività e contribuire a un futuro sostenibile.