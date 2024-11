Custonaci, Il Consigliere Monteleone rientra in Consiglio Comunale

03/11/2024 20:05:00

Il consigliere comunale Salvatore Monteleone può tornare a sedere in Consiglio Comunale a Custonaci, dopo che il Tribunale del Riesame di Palermo ha annullato il provvedimento di obbligo di dimora e il divieto di esercitare le sue funzioni, emesso in precedenza nei suoi confronti. La notifica del dispositivo è arrivata nella giornata odierna tramite la Guardia di Finanza, Nucleo di polizia economico-finanziaria di Trapani.

Monteleone, soddisfatto della decisione, ha dichiarato: "Questo provvedimento che mi riabilita in tutte le mie funzioni e libertà personali, mi permette di poter affrontare con la dovuta serenità tutto l’iter procedurale affinché in tempi brevi possa essere dimostrata la mia totale estraneità ai fatti contestatimi ed alle vicende che ad essa vengono ricondotte". Il consigliere ha espresso piena fiducia nella magistratura, ribadendo l'intenzione di continuare a contribuire al progresso della sua comunità.

Le indagini che hanno coinvolto Monteleone rientrano in una più ampia inchiesta della Guardia di Finanza - su delega della Procura di Marsala - su presunti intrecci tra politica e malaffare nella provincia. L'inchiesta ha portato alla luce sospette manovre di corruzione, truffa e malversazione di fondi pubblici, in particolare europei, destinati alla formazione professionale e alla creazione di posti di lavoro. Le autorità hanno indagato su un presunto schema che vedeva coinvolti esponenti politici e dirigenti di associazioni locali.

Secondo gli investigatori, alcuni politici avrebbero beneficiato di incarichi, promozioni o vantaggi in cambio di appoggi elettorali e sostegno al Movimento VIA, guidato da Antonino Papania, figura centrale nelle indagini. Diverse intercettazioni e documenti hanno tracciato una rete di presunti favori politici che includevano anche assunzioni irregolari e manovre per consolidare il controllo politico locale. L'indagine ha portato a misure restrittive per numerosi coinvolti, tra cui Monteleone, il quale ora ha visto revocati i provvedimenti cautelari nei suoi confronti.