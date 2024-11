Scontro auto - moto a Trapani

03/11/2024 08:42:00

Scontro tra auto e moto a Trapani, in corso Piersanti Mattarella, nei pressi del bar Tiffany. L'incidente ha coinvolto un giovane di 28 anni, che viaggiava in sella alla sua moto. A seguito dell'impatto, il motociclista ha riportato contusioni in diverse parti del corpo ed è stato soccorso da un'ambulanza del 118, che lo ha trasportato in codice giallo all'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani per accertamenti e cure.

La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento e le indagini sono affidate agli agenti della Squadra volante, giunti sul posto per effettuare i rilievi necessari. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco per garantire la sicurezza e liberare la carreggiata.