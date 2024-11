Calcio: il Marsala torna a vincere, 2-0 all'Accademia Trapani

04/11/2024 13:00:00

Vittoria serviva e vittoria è stata. Il derby contro l’Accademia Trapani, vista l’esigenza del risultato anche per gli avversari, si è rivelata essere ciò che si aspettava: una sfida molto complicata. Il match casalingo, giocato al Nino Vaccara di Mazara del Vallo, per gli azzurri di Mister Brucculeri era più di un classico derby provinciale, era un match che veniva dopo un periodo nero per gli azzurri, chiamati alla conquista dell’intera posta in palio contro un avversario con le stesse difficoltà. Nelle pieghe della sfida si celava, ma nemmeno troppo, l’esigenza di imporsi nel risultato per portare serenità all’ambiente specialmente dopo gli ultimi risultati, tre sconfitte ed un solo punto conquistato con il pareggio contro il Supergiovane Castelbuono. Tre importantissimi punti classifica conquistati grazie al 2-0 finale per il Marsala 1912 che così torna a sorridere. Nella prima frazione di gioco bene gli ospiti nei primi minuti di gioco che però non riusciranno a superare la difesa da dieci e lode dei padroni di casa. In questa prima frazione da registrare un colpo di testa di Bonfratello ed una punizione di Petrucci per il Marsala, un tiro di Bongiorno ed un colpo di testa di Guaiana per l’Accademia Trapani. Accade tutto nella ripresa, con il Marsala che al 20’ in ripartenza troverà la prima rete con Martorana che si lancierà sulla sinistra lasciando partire, dopo essersi accentrato, un tiro imparabile per Mistretta. L’Accademia proverà a farsi avanti con un improvviso tiro di Oddo al 30’ che colpirà la traversa per la leggera deviazione di Faraone, ma sarà il Marsala, su una veloce ripartenza di Mangiaracina a segnare il raddoppio con Lo Grande che si troverà la porta spalancata grazie al passaggio del compagno. Adesso testa alla prossima trasferta di San Vito Lo Capo.

Tabellino: Marsala 1912 - Accademia Trapani 2-0

Marcatori: 20’ st Martorana (M), 47’ st Lo Grande (M).

Marsala 1912: Faraone Giorgio, Genesio, Mazzeo, Petrucci, Cinquemani, Abbenante (29’ pt Meo), Angileri (49’ st Faraone Gabriele), Martorana (24’ st Accardo), Bonfratello (17’ st Luminario), Troncoso (29’ st Lo Grande), Mangiaracina. A disp: Furnari, Isaia, Vetrano, Giannone. Allenatore: Totò Brucculeri.

Accademia Trapani: Mistretta, Cammareri, Barraco, Benivegna, Campanella (31’ st Mbye), De Castro, Iannazzo (1’ st Seckan), Agnello (12’ st D’Aguanno), Guaiana, Todaro (25’ st Nolfo), Bongiorno (1’ st Oddo). A disp: Cipi, Erbini, Jarju, Dojang. Allenatore: Vincenzo Melillo.

Espulsi: 34’ st Cammareri (AT).

Ammoniti: Genesio, Angileri (M); Cammareri, Iannazzo (AT).

Arbitro: Sig Liberio Fundarotto di Trapani.