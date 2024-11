04/11/2024 02:50:00

Dopo anni di semi abbandono e grande confusione, il Comune di Marsala, finalmente, ha deciso di riattivare l'info point per i turisti di Marsala, che sta in centro, in Via XI Maggio, di fronte Piazza Dittatura Garibaldina.

Attualmente il servizio è tenuto da alcuni impiegati comunali, ma il Comune vuole darlo in gestione ai privati. Il servizio sarà affidato per tre anni. Le proposte progettuali dovranno essere presentate entro il prossimo 22 novembre.

Chi vuole candidarsi può consultare l'avviso cliccando qui.