A Marsala l'evento “YES I Startup” dedicato a chi vuole fare l'imprenditore in Sicilia

04/11/2024 15:00:00

Un’opportunità per chi desidera avviare un’impresa in Sicilia si terrà a Marsala con “YES I Startup,” un evento dedicato all’accompagnamento e al supporto di nuovi imprenditori. L’incontro, che si svolgerà nell’Aula Magna del Liceo Statale “Pascasino” l’8 novembre alle ore 9:30, offrirà ai partecipanti un quadro completo delle migliori pratiche per l’avvio di attività imprenditoriali, con un particolare focus sull’esperienza siciliana.

Il titolo dell’evento, “Il modello di accompagnamento all’autoimpiego: l’esperienza siciliana e le buone prassi nazionali,” riflette il duplice obiettivo di supportare l’autoimpiego e promuovere le strategie di successo già sperimentate nel contesto siciliano e a livello nazionale.

Interverranno figure di spicco come Mimmo Turano, Assessore all’Istruzione e alla Formazione Professionale della Regione Siciliana, e Mario Baccini, Presidente dell’Ente Nazionale per il Microcredito, entrambi impegnati nel sostegno ai giovani aspiranti imprenditori.

In Sicilia, il programma “YesIStartUp” ha già aiutato oltre 1.000 giovani a trasformare le loro idee in realtà imprenditoriali concrete, contribuendo allo sviluppo economico e all’innovazione del territorio. Durante l’evento sarà possibile scoprire nel dettaglio il programma di supporto e registrarsi per avvalersi dei servizi offerti.

Per ulteriori informazioni e per registrarsi all’evento, visita il sito diventaimprenditore.eu/sicilia.