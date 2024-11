L'Asp condannata per le ferie non godute di un medico di Castelvetrano

04/11/2024 07:05:00

Il Tribunale di Marsala ha condannato l’Azienda Sanitaria Provinciale (Asp) di Trapani a pagare le ferie non godute a un dirigente medico dell'ospedale di Castelvetrano, andato in pensione qualche anno fa. La sentenza è stata emessa dal giudice del lavoro Francesco Giardina, che ha riconosciuto il diritto del medico alla "monetizzazione" delle ferie non usufruite.

Il medico, assistito dagli avvocati Silvestro Pisciotta e Daniela Romeo del Foro di Marsala, aveva citato in giudizio l’Asp di Trapani per ottenere il pagamento delle ferie che non aveva potuto godere durante il servizio, per cause non imputabili a lui.

La sentenza si allinea con le più recenti pronunce giuridiche, tra cui una decisione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea dello scorso gennaio e altre pronunce della Corte di Cassazione, che ribadiscono il diritto dei lavoratori a ricevere una compensazione per le ferie non godute quando non possono fruirne.

La mancata corresponsione delle ferie, secondo il giudice, rappresenta una violazione dell’art. 36 della Costituzione italiana, che garantisce il diritto al riposo e alle ferie retribuite, un principio sancito anche dal D. Lgs. n. 66/2003 e dal diritto dell'Unione Europea.