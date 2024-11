Sicurezza domestica: accrescere la protezione in casa con allarmi e telecamere di videosorveglianza

04/11/2024 16:33:00

La sicurezza domestica è una priorità per molte famiglie, specialmente in un contesto storico in cui la tecnologia offre strumenti avanzati per proteggere la propria abitazione. I sistemi di sicurezza moderni includono soluzioni come videosorveglianza e antifurti, che forniscono un livello di protezione elevato e aumentano la tranquillità dei residenti. Questi dispositivi non solo dissuadono i malintenzionati, ma permettono anche di monitorare in tempo reale ciò che accade sia all'interno che all'esterno della casa.

Conoscere i vari sistemi di videosorveglianza e tipi di antifurti disponibili, comprendendone il funzionamento, è fondamentale per poter scegliere in maniera consapevole la soluzione più efficace per soddisfare quelle che sono le specifiche esigenze.

Videosorveglianza: monitoraggio in tempo reale

La videosorveglianza è uno strumento fondamentale per monitorare e registrare ciò che accade in tempo reale all'interno e nei dintorni della propria casa.



Tra le moderne telecamere di sicurezza attualmente più utilizzate possiamo annoverare:

- Telecamere IP: sono connesse a internet e permettono di monitorare la casa da remoto in qualsiasi momento. Offrono alta risoluzione video e spesso includono funzionalità come il rilevamento del movimento, la visione notturna e la registrazione su cloud. Le telecamere IP sono ideali per chi desidera avere il controllo completo della propria abitazione anche quando è lontano;



- Telecamere a circuito chiuso (CCTV): sono progettati per offrire un monitoraggio continuo e possono essere installati sia all’interno che all’esterno della casa. Questi sistemi sono spesso utilizzati in combinazione con registratori DVR (Digital Video Recorder), che memorizzano le riprese per future consultazioni.

Per ottenere una protezione completa della casa, è possibile installare al contempo un sistema di allarme e un impianto di videosorveglianza. Del resto, i moderni sistemi di sicurezza consentono di sincronizzare senza difficoltà le telecamere con l'antifurto.



Naturalmente, è fondamentale procedere sempre nel pieno rispetto della normativa sulla videosorveglianza, installando i dispositivi esclusivamente in aree di propria pertinenza, così da non violare la riservatezza altrui.

Dagli antifurti volumetrici agli allarmi perimetrali

Gli antifurti rappresentano un’altra importante risorsa di difesa contro le intrusioni e sono progettati per rilevare movimenti o tentativi di accesso non autorizzati.



In base alle loro caratteristiche distintive, è possibile distinguere tra:

- Antifurti volumetrici: si tratta dei sistemi di allarme usati per monitorare aree di dimensioni più o meno circoscritte e vengono installati quando si vuole proteggere gli interni; risultano la soluzione ideale per appartamenti di qualsiasi metratura.

- Antifurti perimetrali: sono i dispositivi che permettono di tenere sotto controllo spazi piuttosto ampi e vi si ricorre per tutti gli spazi esterni della casa, che si tratti di giardini o terrazze. Si tratta quindi di dispositivi ideali per accrescere la sicurezza di ville e abitazioni indipendenti.

Entrambe queste tipologie di antifurto possono essere cablate, vale a dire collegate fisicamente tramite cavi a una centralina e a sensori posizionati in punti strategici della casa, come porte e finestre, oppure wireless. In quest’ultimo caso gli allarmi utilizzano la connessione di rete per mettere in comunicazione i vari componenti del sistema (sensori, telecamere, centralina) e possono essere gestiti anche a distanza tramite apposite app per smartphone.

Gli altri vantaggi di installare sistemi di sicurezza in casa

Investire in un sistema di sicurezza avanzato offre una serie di vantaggi, non solo in termini di protezione della proprietà, ma anche di maggiore tranquillità, sotto vari aspetti, per i proprietari di casa.

- Allerta in caso di incendi e altri imprevisti: alcuni sistemi di sicurezza innovativi includono rilevatori di fumo così come di situazioni ambientali avverse come gli allagamenti. Una funzionalità particolarmente rilevante in un periodo storico in cui, anche in Italia, stanno aumentando gli eventi climatici estremi.

- Riduzione dei premi assicurativi: molti fornitori di assicurazioni casa offrono sconti sui premi annuali se l’abitazione è dotata di sistemi di sicurezza certificati. Questo può tradursi in un notevole risparmio nel lungo periodo.

Infine, è bene ricordare anche che l’installazione di un sistema di sicurezza può portare benefici anche in caso di futura rivendita dell’immobile, dato che è tra quegli elementi che concorrono ad aumentarne il valore.

(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a native@bwbmedia.it)