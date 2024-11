Salemi, il consigliere Verde chiede la manutenzione per la strada provinciale "Tafele"

04/11/2024 22:00:00

Il consigliere comunale di Salemi, Dario Verde, ha presentato una mozione per sollecitare interventi urgenti di manutenzione straordinaria sulla strada provinciale Salemi-Trapani, conosciuta come "di Tafele". L'iniziativa mira a richiamare l'attenzione del Consiglio comunale e delle istituzioni provinciali sullo stato di degrado in cui versa l'arteria, utilizzata quotidianamente da molti cittadini, agricoltori e pendolari.

Nella mozione, Verde sottolinea come la strada rappresenti una via cruciale per il collegamento tra Salemi e il capoluogo Trapani. La provinciale è infatti percorsa da centinaia di residenti, tra cui agricoltori con fondi situati lungo il tratto e lavoratori pendolari che giornalmente affrontano la difficile viabilità per raggiungere il posto di lavoro. La situazione critica della strada rende difficili e pericolosi gli spostamenti, compromettendo anche la sicurezza dei cittadini.

Verde evidenzia inoltre come l’abolizione delle Province regionali, sostituite dai Liberi consorzi comunali e attualmente gestite da commissari nominati dalla Regione, abbia reso sempre più complesso il dialogo con gli enti competenti in materia di manutenzione stradale. Ricorda, infatti, che una parte delle entrate della RC auto è destinata proprio a finanziare interventi di manutenzione sulle strade provinciali, compresi i contributi dei cittadini di Salemi, che tuttavia non hanno visto corrisposti i benefici attesi in termini di miglioramento infrastrutturale.

Il consigliere Verde chiede quindi al sindaco e alla Giunta comunale di intervenire prontamente presso il Libero Consorzio Comunale di Trapani per ottenere un’azione immediata di ripristino della viabilità sulla provinciale “di Tafele”. La mozione, che verrà discussa in Consiglio comunale, punta a ottenere un impegno concreto da parte delle autorità provinciali, affinché i fondi per la manutenzione stradale siano effettivamente utilizzati per migliorare le condizioni di sicurezza e fruibilità della strada.