La settimana sportiva: Calcio, di nuovo sconfitto il Trapani 1905 - Pallamano dei record in provincia di Trapani

04/11/2024 06:00:00

Rapida carrellata, in ordine sparso, su quello che accaduto nel fine settimana sportivo in provincia di Trapani.

• Basket: torna da Brescia con una vittoria contro la locale Germani la Trapani Shark. Il match vinto per 74-95 legittima sempre più l'ingresso dei granata nel Basket che conta. Una vittoria voluta sin dall'esordio nella massima serie A1 ottenuta anche grazie alla massiccia presenza dei tifosi trapanesi, circa seicento. Trapani costruisce la vittoria nei primi 15 minuti in cui gioca un'ottima pallacanestro riuscendo subito a portarsi sul +19. Brescia prova diverse volte a rientrare nel punteggio ma Trapani trova sempre un protagonista capace di trascinarla: prima Yeboah, poi Robinson ed in fine Notae. Una vittoria importantissima per la truppa di Repesa che dimostra ancora una volta di poter lottare per la parte nobile della classifica. Non riesce a vincere la Nuova Pallacanestro Marsala sconfitta in trasferta contro il Cus per 75-61 nel Campionato serie C unica. Una NPM volenterosa cede solo nell'ultimo quarto contro un CUS Palermo che trova un break vincente di 12-3 in avvio dell'ultima frazione di gioco. Non basteranno i punti di Miculis, Tartamella e Frisella per fermare un ottimo Pirrera autore di ben 27 punti ed un Benfratello non da meno. Credit: foto dal sito internet Trapani Shark. Di seguito la conferenza stampa post partita di Coach Repesa del Trapani Shark:

• Pallamano: la AC Life Style pareggia in trasferta a Cassano Magnago 21-21 in serie A1 femminile, ma non può non recriminare per una gara sempre condotta avanti nel punteggio, e impattata nel finale dalle padrone di casa. Nell’esito conclusivo, ha sicuramente pesato la scarsa prolificità offensiva del secondo tempo e, forse, l’inconscia volontà di gestire il vantaggio di cinque reti accumulato nel primo tempo. In ogni modo, adesso è tempo di staccare dalle logiche del campionato, perché nei prossimi due weekend arriveranno gli impegni di EHF European Cup, che le Arpie saranno chiamate a sostenere, contro le polacche di Gniezno. Sabato prossimo, 9 novembre, in trasferta, e il 16 novembre, in casa, al Palazzetto “Pino Cardella”. Seconda gara casalinga in serie B Drago maschile per l’Autosicura Pallamano Marsala che, nel proprio fortino del Palazzetto dello Sport “San Carlo”, batte la giovane formazione del Cus Palermo B con il risultato di 48-14. Il punteggio finale sembrerebbe dire già tutto sul match, ma nelle pieghe dei due tempi, a fronte dei tanti cambi effettuati da Coach Milenko Klijaic, risiede la forza del Team lilibetano che anche sostituendo tutto il roster in campo, mostrerà un gioco spumeggiante con trame e ripartenze da formazione titolare. Vista l’occasione il Coach croato ha provato le diverse soluzioni possibili sia in difesa che in attacco inserendo tutti i giocatori disponibili compreso il giovanissimo portiere Francesco Culicchia che, seguendo i consigli del suo preparatore Antonino D’Aguanno, ha giocato un’ottima partita parando tiri destinati ad altra sorte.

• Volley: Per determinazione, carattere e voglia di vincere, era impossibile da affrontare oggi la EnoDoro Marsala Volley di Coach Luca D’Amico. Di fronte alle quotate avversarie della Nimis Cons. Pomezia, il roster lilibetano ha giocato la partita perfetta, battendo per 3-0 grazie ai parziali 25/18, 25/16 e 25/16 le romane di Coach Massimo Dagioni in una sfida a senso unico e senza che capitan Varaldo e compagne concedessero possibilità di rientro nel punteggio alle avversarie. L’ottima cornice di pubblico del Palazzetto dello Sport San Carlo di Marsala ha applaudito la perfetta performance delle lilibetane, ma ha anche dovuto assistere al brutto infortunio accaduto a metà del secondo parziale ad Erin Grippo. Una dolorosa distorsione alla caviglia che ha registrato l’uscita dal campo della regista lilibetana, accompagnata in ospedale per i relativi controlli medici.

Enodoro Marsala Volley – Nimis Cons. Pomezia 3-0 (25/18 – 25/16 - 25/16).

• Futsal: tre su tre per il Marsala Futsal 2012 e nuovo bottino pieno di goal al Palasport San Carlo che sabato ha incontrato il Cus Palermo per la quarta giornata di Campionato serie B Girone H. Il match, terminato 7 a 1 per gli azzurri, li posiziona al secondo posto in classifica a 9 punti ma con una partita in meno a causa del turno di riposo di cui già hanno beneficiato, dietro al Sicurlube e all’Adrano, quest’ultima però riposerà nel prossimo turno. Il Campionato è ancora molto, molto aperto e la ‘banda Torrejon’, che acquisisce sempre di più l'impronta tattica tipica dello stile di gioco del suo allenatore, ha fame di vittorie.

• Calcio serie C: Un ko amaro e pesantissimo. E' quello incassato dal Trapani sul campo del Giugliano per la tredicesima giornata del campionato di serie C, in una gara che i granata volevano vincere per riprendere la loro corsa verso la vetta della classifica dopo l'altra sconfitta incassata nel turno infrasettimanale con l'Avellino. Una battuta d'arresto pesante per il Trapani che è stato incapace di reagire così come voleva il presidente Valerio Antonini e, così, la testa della classifica si allontana sempre più, anzi, in questo momento i granata devono guardarsi alle spalle, perché, anche se c'è quasi un girone e mezzo da disputare, i granata oggi si trovano in lotta per l'accesso ai play-off.

• Calcio Eccellenza: risultati altalenanti per le squadre della Provincia di Trapani in questa 8° giornata di stagione regolare.A vincere nel derby Marsala 1912-Accademia Trapani saranno i padroni di casa che su campo neutro, al Nino Vaccara di Mazara del Vallo si imporranno con il più classico dei risultati per 2-0. Le reti tutte nella ripresa, la prima con Martorana che si invola velocemente sulla sinistra del fronte di attacco, ed accentrandosi, potrà battere l'estremo ospite. La seconda con Lo Grande, servito da un ispirato e velocissimo Mangiaracina. La Folgore di Castelvetrano, invece, ottiene un buon pareggio dalla trasferta di Marineo. Il 3-3 finale rende l'idea di quanto buon calcio si è visto in questa sfida. Perde il San Vito Lo Capo in quel di Partinico per 2-1 alla riprova delle difficoltà di questo torneo. E perde anche il Castellammare in casa contro il Don Carlo Misilmeri. Insomma, escludendo il Marsala, una giornata no in Eccellenza per le trapanesi. Di seguito gli highlights del match realizzati da Canale2tp.

• TennisTavolo: grandissima doppia vittoria per la squadra paralimpica di serie A2 maschile della Germaine Lecocq Marsala che nel primo concentramento stagionale comprendente due giornate di campionato, ha battuto le due avversarie incontrate con il medesimo risultato di 3-0. I pongisti lilibetani Emanuele Carini e Francesco Sammartano capitanati da Francesco Fosa, anch'egli in squadra hanno affrontato l'Isola Nuova Roma e la T.T. Sassari B. Una partenza con il piede giusto sicuramente è di buon auspicio per la prosecuzione del torneo che porterà la società cara alla Presidente Sandra Sorrentino in giro per lo stivale a portare e trasmettere i valori di uno sport inclusivo come il Tennis Tavolo Paralimpico.