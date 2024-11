 Marsala, circolazione pericolosa sul lungomare tra lavori incompleti e tombini "killer"

04/11/2024 10:45:00

Il lungomare di Marsala in zona porto si presenta in una condizione che mette a rischio la sicurezza di ciclisti e automobilisti, a causa di lavori stradali lasciati a metà e di tombini pericolosamente sprofondati. La situazione è critica: oltre alla posa dell’asfalto non completata a regola d’arte, si segnala un tombino sprofondato di diversi centimetri proprio in piena corsia ciclabile. Un pericolo concreto per chi transita in bici, specialmente per chi utilizza biciclette da corsa, dotate di ruote piccole e fragili.

Questa è la realtà del lungomare di Marsala, dove, oltre al naturale restringimento delle corsie dovuto alla presenza della pista ciclabile, le condizioni attuali della strada creano ulteriori ostacoli. Come si può vedere dalle immagini, la larghezza ridotta della carreggiata impedisce il passaggio simultaneo di un autobus e un’automobile, rendendo ancora più critica la situazione.

Perché questi lavori vengono lasciati incompleti per così tanto tempo, soprattutto in una zona così delicata per la circolazione? È urgente che si intervenga per ripristinare al più presto le condizioni di sicurezza, soprattutto in un’area così frequentata. Come mostrato nella foto, il tombino collocato in piena corsia ciclabile rappresenta un pericolo evidente: colpirlo con l’auto è già rischioso, figuriamoci con una moto o, peggio ancora, con una bicicletta.

Un intervento tempestivo è necessario per evitare ulteriori problemi e garantire la sicurezza di tutti coloro che percorrono questa strada.